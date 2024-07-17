¾¾ËÜ¿Í»ÖºÛÈ½¡ÔX»á¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡È¼ÂÌ¾¾Ú¸À¡É¡Õ¡ÖA»Ò¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬¿¿¼Â¡×¡Ö¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¹Ô°Ù¤ËÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¾¾ËÜÂ¦ÂåÍý¿Í¤«¤é¤Î¡ÈÂÇ¿Ç¡É¤òµñÈÝ¤·¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä
¡Ò¡Ô¾¾ËÜ¿Í»Ö5.5²¯±ßºÛÈ½¤Ë¾×·âÅ¸³«¡Õ¹ðÈ¯¼ÔA»Ò¤µ¤ó¤¬ÃµÄå¤«¤éÈø¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ö¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬¹ÔÆ°¤ò´Æ»ë¡×¡Ö¹õ¤¤±Æ¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡Ä¡×¡Ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬¾¾ËÜÂ¦¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ä¡Ó¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê60¡Ë¤ËÀÅª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î½÷À¤¬¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡£7·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¤Æ¡¢¾¾ËÜÂ¦¤Î¶¼Ç÷¤Þ¤¬¤¤¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ú¸À¤·¤¿X»á¤¬½é¤á¤Æ¼ÂÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤òÈø¹Ô¤¹¤ë¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÃË
Ä¾·â¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¾¾ËÜ¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢»ä¤¬¡Ê¾¾ËÜÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¡ËÅÄÂåÀ¯¹°ÊÛ¸î»Î¤«¤é¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ë¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»Ý¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤½¤Î¿½¤·½Ð¤òµñÀä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¡ØÀÅª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¹¤ëA»Ò¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¹Ô°Ù¤ËÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¼ÂÌ¾¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î²ñ¸«¤ÇÅÄÂåÊÛ¸î»Î¤¬ÃÇ¤ê¤Ê¤¯»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢A»Ò¤µ¤ó¸Ä¿Í¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ò°à½Ì¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¼ÂÌ¾¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡¡
¡¡X»á¤Ï1993Ç¯¤Ë¸¡»öÇ¤´±¡£¤½¤Î4Ç¯¸å¤Ë¤ÏÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£2001Ç¯¤ËÂà´±¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÂç·¿»ö·ï¤ÎÊÛ¸î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î17Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó18Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤ÏX»á¤Î¼ÂÌ¾¾Ú¸À¤ò¸ò¤¨¤Æ¾¾ËÜÂ¦¤Î½ÐÄîË¸³²¹©ºî¤Î¾ÜºÙ¤òÊó¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿A»Ò¤µ¤ó°Ê³°¤Î¹ðÈ¯½÷À¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯7·î25Æü¹æ¡Ë