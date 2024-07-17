DeNA¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÅÙ²ñ¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡×ÅêÉ¼¤Çµå±ã½é½Ð¾ì¤Ø¡ª¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¡×
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2024¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥»¡¢¥Ñ³Æ¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥é¥¹¥ï¥óÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤¬17Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥»¤ÏDeNA¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±³°Ìî¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÙ²ñ¤Ï¿·¿ÍÇ¯¤Ëµå±ã½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÏµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿Â¦¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¤ì¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡DeNA¤«¤é¤ÏºòÇ¯¤â¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤¬¥×¥é¥¹¥ï¥ó»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤ÇÁª¼ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁª½Ð¡£ÅÙ²ñ¤Ï»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëµå±ã¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖµîÇ¯¡¢²£ÉÍ¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëËüÇÈ¤µ¤ó¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¨¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£