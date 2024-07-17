µå±ã¥Ñ¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¿Í¡×¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«¡¡¸òÎ®ÀïMVPÃË¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¡Ö¾éÃÌ¤«¤Ê¡×¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àÀª¤Ï10¿ÍÁª½Ð
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2024¡×¡Ê7·î23Æü¡á¥¨¥¹¥³¥ó¡¢Æ±24Æü¡á¿ÀµÜ¡Ë¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î1¿Í¡×¤òÁª¤Ö¥×¥é¥¹¥ï¥óÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤¬17Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«½Ö³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Ç¤Ë9¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î10¿ÍÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç1·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÂÇÎ¨¡¦438¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿23ºÐ¤Ï½éÁª½Ð¤Ë¡Ö¾éÃÌ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì48»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦308¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¤È°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£ÆÃ¤ËÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï¡¦395¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë¡£Áª½Ð¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤éºÇ½é¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥Ü¥¹¤¬¡ÈSNS¤Ç¡Êµå±ã¤Ç¡Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤¾¡É¤È¡£ÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÁª½Ð¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Îµå±ã¤â¸«¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤â¡Ö¡Ê°¦ÃÎ¤Î¡Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢²¹Àô¤â¤¢¤ê¤À¤Ê¤È¤«¡£²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥é¥óÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À½é½Ð¾ì¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ø¡ÖÎÏ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢3µå»°¿¶¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÊMVP¤Ï¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤ë¤ÈÎÏ¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼è¤ì¤¿¤é¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£