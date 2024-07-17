´Ú¹ñ¡¦¹ñÎ©Ãæ±ûÇîÊª´Û¤Î³°¹ñ¿ÍÍè´Û¼Ô¡¡¾åÈ¾´ü¤Ï²áµîºÇÂ¿£¹¡¥£µËü¿Í
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¡¦¹ñÎ©Ãæ±ûÇîÊª´Û¡Ê¥½¥¦¥ë»ÔÎµ»³¶è¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢¾åÈ¾´ü¡Ê£±¡Á£¶·î¡Ë¤Î³°¹ñ¿ÍÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï£¹Ëü£´£¹£µ£±¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´ü¡Ê£·Ëü£µ£¸£µ¿Í¡Ë¤ËÈæ¤Ù£³£´¡¥£µ¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÇîÊª´Û¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍÍè´Û¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹ÔÁ°¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤ËÈæ¤Ù£µ£µ¡¥£¶¡óÁý²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤¬Â³¤±¤Ðº£Ç¯¤Î³°¹ñ¿ÍÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï£²£°Ëü¿ÍÁ°¸å¤Ë¾å¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÇîÊª´ÛÂ¦¤Ï¡¢´Ú¹ñÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ë¬´Ú³°¹ñ¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬³°¹ñ¿ÍÍè´Û¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿²òÀâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÈ¾´ü¤Ï±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤Î²òÀâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬·×£´£¶£³²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó£³£¹£°£°¿Í¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£¹¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾åÈ¾´ü¤Î´Ú¹ñ¿ÍÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï£±£µ£µËü£´£µ£¶£³¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ£±£¶¡¥£¶¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£
<Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß>
¡¡Æ±ÇîÊª´Û¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍÍè´Û¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹ÔÁ°¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤ËÈæ¤Ù£µ£µ¡¥£¶¡óÁý²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤¬Â³¤±¤Ðº£Ç¯¤Î³°¹ñ¿ÍÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï£²£°Ëü¿ÍÁ°¸å¤Ë¾å¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿²òÀâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÈ¾´ü¤Ï±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤Î²òÀâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬·×£´£¶£³²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó£³£¹£°£°¿Í¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£¹¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾åÈ¾´ü¤Î´Ú¹ñ¿ÍÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï£±£µ£µËü£´£µ£¶£³¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ£±£¶¡¥£¶¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£
<Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß>