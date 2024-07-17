¿·»æÊ¾È¯¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¿·¿§¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Öandu amet¡×¤è¤êÅÐ¾ì
ÁÏ¶È¼Ô¤Î¹âÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë½ÂÂô±É°ì»á¤ÎÍýÇ°¤ò·Ñ¾µ
¡Ö¿¿¤ÎË¤«¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥ì¥¶¡¼À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡Öandu amet¡×¤Ï¡¢¿·»æÊ¾È¯¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¿·¿§¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
7·î3Æü(¿å)¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¿·»æÊ¾¡£¿·¤·¤¤¤ª»¥¤Î´é¤Ë¤Ï¡¢½ÂÂô±É°ì»á¡¢ÄÅÅÄÇß»Ò»á¡¢ËÌÎ¤¼Æ»°Ïº»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë±É°ì»á¤Ï¡¢¡Öandu amet¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë»Åç¹°»Ò»á¤Î¹âÁÄÉã¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤¿±É°ì»á¤ÎÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¤ä¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÈÍø±×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¡ÖÏÀ¸ì¤È»»È×¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¡Öandu amet¡×¤Î»ö¶È¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Öandu amet¡×¤«¤é¡¢¿·»æÊ¾È¯¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ÎºâÉÛ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤òÀ¸»ºÃÏ¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î¸É»ù±¡¤Ë´óÉÕ
¡Öandu amet¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¹©Ë¼¤Ç¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥É¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÎºâÉÛ¤Î¿·¿§¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢500°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¸É»ù±¡¤ä»üÁ±ÉÂ±¡¤òÀßÎ©¤·¤¿±É°ì»á¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤òÀ¸»ºÃÏ¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î¸É»ù±¡¡ÖAbebech Gobena Charity¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖLong Wallet¡×Nagi/Sahara Pink³Æ¿§36,300±ß¡¢¡ÖL-fastener wallet¡×Nagi/Sahara Pink³Æ¿§31,900±ß¡¢¡ÖComfy¡×Nagi/Sahara Pink³Æ¿§28,600±ß¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï7·î4Æü(ÌÚ)¡Á12·î31Æü(²Ð)¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖAbebech Gobena Charity¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAbebech Gobena Charity¡×¤Ï¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎÉÏº¤ÁØ¤ä¸É»ù¤¿¤Á¤Ë»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡£ÁÏÀß¼Ô¥¢¥Ù¥Ù¥Á¡¦¥´¥Ù¥Ê»á¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë¤³¤ÎÃÄÂÎ¤òÀßÎ©¤·¡¢¸É»ù±¡¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¡£°ÊÍè¡¢¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢½»µï¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ôÀé¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öandu amet¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë»Åç»á¤¬2014Ç¯¤Ë¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÎÁ´³Û¤¬´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥¶¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Öandu amet¡×
¡Öandu amet¡×¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¶Ë¾å¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥·¡¼¥×¥¹¥¥ó¤ÎÉ÷¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤À½Â¤¹©Äø¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤âÄÉµá¤¹¤ë¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥¶¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¿©Æù¤ÎÉû»ºÊª¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¹©¾ì¤Ç¤Ê¤á¤µ¤ì¤¿¥ì¥¶¡¼¤ò»È¤¤¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎÄ¾±Ä¹©Ë¼¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¸½ÃÏ¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸ø±×À¤Î¹â¤¤´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¹ñºÝÇ§¾ÚB Corp(B Corporation)¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öandu amet¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î¹âÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë±É°ì»á¤ÎÍýÇ°¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¿·¿§¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
andu amet¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.anduamet.com
(´ÝËÜ¥Á¥ã»Ò)