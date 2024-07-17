¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¡È¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹·¿BOXÆþ¤ê¡É¹á¿å¡õ¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¥Ã¥È
¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é(Maison Margiela)¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤«¤é¡¢¹á¿å¤È¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿2024Ç¯½©¥³¥Õ¥ì¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ ¥È¥é¥Ù¥ë ¥¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯8·î8Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡õ¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¸½ÉÊ¤ò¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹·¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¤¥ó
¥Ñ¥ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡×¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡¦¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£¡È¹á¤ê¤Îµ²±¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Æü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¹á¤ê¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤òÁª¤Ù¤ë¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì¡õ¥Ý¡¼¥Á¤â
2024Ç¯½©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡È¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤òÁª¤Ù¤ë¡É¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì¤È¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¸½ÉÊ¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥¥Ã¥È¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ ¥È¥é¥Ù¥ë ¥¥Ã¥È¡×¤òÍÑ°Õ¡£Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹·¿¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµÍ¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤òÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º ¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥ì¥×¥ê¥« ¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì 30mL¡ã¸½ÉÊ¡ä¢¨Á´13¼ï¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È
¡¦¥ì¥×¥ê¥« ¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à 30mL¡ã¸½ÉÊ¡ä¢¨Á´3¼ï¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È
¡¦¥ì¥×¥ê¥« ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º ¥Ý¡¼¥Á
¡¦¥ì¥×¥ê¥« ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ ¥È¥é¥Ù¥ë ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¹á¤ê¤¢¤ê¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ ¥È¥é¥Ù¥ë ¥¥Ã¥È¡×17,160±ß(ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù)¡ã¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ä
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯8·î8Æü(ÌÚ)¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢Âç´Ý»¥ËÚÅ¹ 1³¬¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ¥á¥ó¥º´Û1³¬¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 3³¬¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³ 1³¬¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥ëÀçÂæ ËÜ´Û2³¬¡¢ºåµÞ¥á¥ó¥ºÅìµþ 1³¬¥á¥ó¥º¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¾¾²°¶äºÂ 1³¬¡¢¥ë¥ß¥ÍÃÓÂÞÅ¹ B1³¬¡¢¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó²£ÉÍ 2³¬¡¢Ì¾¸Å²°¥é¥·¥Ã¥¯ 1³¬¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 2³¬ HANKYU BEAUTY ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ° 2³¬¡¢´äÅÄ²°ËÜÅ¹ 1³¬
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
TEL¡§03-6911-8413
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¡È¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹·¿BOXÆþ¤ê¡É¹á¿å¡õ¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¥Ã¥È