米NVIDIAは7月16日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 560.70」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。「NVIDIA GeForce Game Ready driver 560.70」公開。『Dungeonborne』など対応

『Dungeonborne』『Flintlock: The Siege of Dawn』『Stormgate』におけるDLSS 3機能を正式にサポートする最新ドライバ。14台のゲーミングモニターがG-SYNC Compatibleに加わっている。○修正されたバグ[NVENC] 10 ビットエンコーディングで品質とビットレートの設定が無視される問題 [4697900][OBS] 10ビットのHVECまたはAV1コンテンツをビューポートで50%以下に縮小すると、一部の構成で破損が表示される問題 [4496901][Unity] オーバーラップしたジオメトリをアンチエイリアスフレームバッファでレンダリングするとアーティファクトが発生する問題 [4616564][Adobe Premiere] 555.85ドライバを使用すると、ソースおよびプログラムモニタのプレビューで視覚的な破損が発生する問題 [4679207]⚠️ NEW DRIVER ALERT ⚠️ Get Game Ready for the best experience with our latest Game Ready Driver.🟢Stormgate🟢Dungeonborne🟢Flintlock: The Siege of DawnLearn More → https://t.co/owbVRl3yWf pic.twitter.com/nZScHCFOYu- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) July 16, 2024