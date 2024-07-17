PSG½êÂ°¤Î¡È´Ú¹ñ¤Î»êÊõ¡É¡¢Ìó82²¯±ß¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¡Ä¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬ÎòÂå3°Ì¤Î°ÜÀÒ¶âÄó¼¨¤«
¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤ÎPSG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡Ê23¡Ë¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡¢´Ú¹ñÈþ¿Í½÷Í¥¤ÈÇ®°¦¡©
±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØITK¡Ù¤Ï7·î16Æü¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢PSG¤Ë4000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó82²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¼«¿È¤â¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¹Ô¤¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë»á¤¬¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â³ÍÆÀ¤òË¾¤àÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤â¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢4000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¶áÇ¯¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤ÏPSG¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤Îµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤¬ÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¿Íµ¤¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¡£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤«¤éPSG¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼çÎÏ¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤Ê½Ð¾ì»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£PSG¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È
¤½¤ó¤Ê¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬Äó°Æ¤·¤¿4000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å3°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¶â³Û¤À¡Ê1°Ì¡§¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡¢2°Ì¡§¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ò³Î¼Â¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
°ìÊý¤ÎPSG¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤¤¥Ç¥£¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£PSG¤ÏºòÇ¯¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë2200Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó34²¯±ß)¤òã±¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1Ç¯¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤·¤â¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤â¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¡Ê¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¤¬»ÄÎ±¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´Ú¹ñ¿ÍÁª¼êÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤ò¤è¤êÉÑÈË¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤â¸õÊä¤È¤·¤Æ¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¥¨¡¼¥¹¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿PSG¤¬¡¢¿·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¥Ê¥Ý¥ê¤¬Ë¾¤àPSG¤ÎÁª¼ê¤â¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤¹¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¹½À®¡á¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
Copyright @ 2018 Sportsseoul JAPAN All rights reserved.
¡þ¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯2·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¹°è»Ô½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹174cm¡£Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Âç´ÚÌ±¹ñÂåÉ½¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë½Ð±é¤·¤¿KBS¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈô¤Ù¡¢¥·¥å¥Ã¥È¥ê¡Ù¤ÇÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ëºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¤·¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÅÏ¤ê¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2018Ç¯10·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë²ÃÆþ¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤È¤ÏÆ±¤¸2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£