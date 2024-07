2024年7月17日(水)より銀座三越で開催される「スヌーピー in 銀座 2024」

銀座三越 本館3階に「PEANUTS THE SELECT / POP UP SHOP」がオープン

2024年7月17日(水)より銀座三越で開催される「スヌーピー in 銀座 2024」のなかで、PEANUTSのPOP UPショップ「PEANUTS THE SELECT / POP UP SHOP」がオープンする。

「ラインフラワーワンピース」(各9790円/全2色) カラー:ホワイト

筆で描いたような大胆なフラワー柄。スヌーピーを見つけてみよう

カラー:ブラック

「総柄スカート」(各9790円/全2色) カラー:ブラック

全面にプリントされた「PEANUTS」ロゴの上で眠るスヌーピーがとってもかわいい

カラー:ホワイト

「リンガーTEE」(各7590円/全4色) カラー:グリーン

バックにはボールを上手にキャッチしているスヌーピーが刺繍されている

カラー:レッド

「ロンTEE」(各8250円/全3色) カラー:オフホワイト

背中から袖にかけて走る配色のラインは飛行機の機体をイメージ

カラー:グレー

カラー:グリーン

「BIG Tシャツ」(7480円) カラー:ホワイト

バックはインパクトのあるロゴと楽しそうにスケートボードで滑っている二人をデザイン

カラー:ブルー

「Tシャツ」(各9900円/全2色) カラー:ホワイト

カラー:ネイビー

「キャンバストートバッグ」(各5500円/全2色) カラー:ホワイト

裏面にはサイコバニーのバニーロゴをプリント

カラー:ネイビー

「リンガーTシャツ」(各6050円/全3色) カラー:アッシュ

50年代のコミックから、みんなが「はっ!」とした様子をピックアップ

カラー:レッド

バックスタイル

カラー:ネイビー

「ポーチ」(4400円)

キャンバス生地に赤いエナメルパイピングが懐かしい雰囲気

ウッドストックの原型と言われている鳥をファスナーの引手に落とし込んでいる

そのほか 「2WAYバッグ」(6600円) 、 「ロゴキーチェーン」(各1980円/全3パターン)もラインナップ

毎年大人気!kottyスヌーピーシルエットトートバッグ ※画像真ん中のカラー組み合わせは店頭販売のみ

場所は銀座三越 本館3階 ル プレイス。イベントを記念して「MIIA(ミーア)」、「DOUBLE NAME(ダブルネーム)」、「PSYCHO BUNNY(サイコバニー)」、「LAUNDRY(ランドリー)」、「MILKFED.(ミルクフェド)」と、人気ブランドとコラボした特別なアイテムが販売される。どれもかわいくて欲しくなること間違いなし。ここからは各ブランドのアイテムを詳しく紹介しよう。まず、「MIIA(ミーア)」からは「ラインフラワーワンピース」(各9790円/全2色)と「総柄スカート」(各9790円/全2色)が登場。ワンピースは、MIIAで人気のシルエットで、ウエストがキュッとしてスタイルアップ効果抜群!大胆なフラワー柄にさりげなく描かれたスヌーピーを見つけてみて。スカートはプリーツデザインで、カジュアルにもきれいめにも着こなせる。柄をよく見ると「PEANUTS」の筆記体ロゴが全面に。その上で眠っているスヌーピーもかわいい。どちらもホワイトとブラックの2色展開。「DOUBLE NAME(ダブルネーム)」は、「リンガーTEE」(各7590円/全4色)と「ロンTEE」(各8250円/全3色)をラインナップ。リンガーTEEは、首や袖のパイピングとカレッジロゴでまるでチームユニフォームみたいな仕上がりに。ボールを上手にキャッチするスヌーピーをあしらったバックスタイルも視線を集めそう。トラベルがテーマのロンTEE。ひと休みするスヌーピーの刺しゅうをあしらったフロント、飛行機の窓からチャーリー・ブラウンとスヌーピーがのぞいている両袖と全方面かわいい。ゆったりしたサイジングで、パートナーやお友達とおそろいで着るのもおすすめ。「LAUNDRY(ランドリー)」からは、スケートボードをテーマにした「BIG Tシャツ」(7480円)が登場。インパクトのあるロゴや遊び心あるイラストなど、LAUNDRYらしい仕上がりの1枚。「PSYCHO BUNNY(サイコバニー)」からは、ダンスと音楽をイメージした「Tシャツ」(各9900円/全2色)と「キャンバストートバッグ」(各5500円/全2色)が発売される。ヴィンテージロゴや手描き風のイラストがおしゃれ。「MILKFED.(ミルクフェド)」は、「リンガーTシャツ」(各6050円/全3色)、「2WAYバッグ」(6600円)、「ロゴキーチェーン」(各1980円/全3パターン)、「ポーチ」(4400円)など、バラエティ豊かなアイテムを展開。特にTシャツとキーチェーン、ポーチは、50年代のコミックからスヌーピーたちが「はっ!」とした様子のポーズをピックアップしたもので、PEANUTSファンにはたまらないはず!どのアイテムもかわいくて着やすそうで、選ぶのに迷ってしまう…。この機会に、お気に入りのスヌーピーアイテムをゲットして、夏のコーディネートを楽しんでみてはいかが?ここで紹介したアイテムは、三越伊勢丹オンラインストアでも発売中なので、銀座三越に行けない人はこちらで手に入れよう。すでに完売となったアイテムもあるので早めの購入をおすすめしたい。そして、銀座三越 本館3階といえば、2024年7月17日(水)〜7月23日(火)までの期間、バッグブランド「Kotty」のポップアップショップもオープンする。毎年お目当てにしている人も多いという「スヌーピーシルエットバッグ(STサイズ)」(9900円) が今回も登場するので、こちらもお見逃しなく。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC