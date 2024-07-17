¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤·¡¼¤µ¤Þ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê54¡Ë¤¬17Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó²¿¤Ç¤â¼êºî¤ê¤ÇËÜÅö¥¹¥´¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Öµ¤¹ç¤¤Äã¤á¤ÊÃÏÌ£¡Á¤Ê¡×¤È¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤ä¡¢¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¡ª¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿Æ¦Æý¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼êÎÁÍý¤ä¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¡£
¡¡17Æü¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤éÄº¤¤¤¿ÍÎÉ÷¤À¤·¤Ç¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡¢¥¸¥ã¥à¤Î¤»¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼êºî¤ê¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤òÊ´Ëö¤Ë¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Æ¦ÆýÅ¬ÎÌ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÅ¬ÎÌÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±ä¤Ð¤»¤ë¹Å¤µ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥ë¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¸Ç¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºî¤êÊý¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¯¥é¥Ã¥«¡¼ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤ªÎÁÍý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°ºî¤ì¤Á¤ã¤¦¡¢¤·¡¼¤µ¤Þ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë