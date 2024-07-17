²ÙÊª¤ò¸º¤é¤»¤ë´°àú¤Ê½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥»¡¼¥ë²áµîºÇ°Â¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¶Ã¤¯¤è¡Ä #Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼
É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡£
³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤ÈËè²óÇº¤à¤Î¤¬Apple Watch¤Î½¼ÅÅ¡£iPhone¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤½¤â¤½¤â¡¢½¼ÅÅ´ï¤òÊ¬¤±¤ë¤ÎÈó¸úÎ¨¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©
¡Ä¤Ç¡ª ²ò·èÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖCIO NovaWave 3Way¡×¤È¤¤¤¦½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
º£¤Ê¤é18¡óOFF¤Ç3,580±ß¤ÈÅÐ¾ì°ÊÍè²áµîºÇ°Â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡ª
¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¡Ä
¡¦iPhone¤Ø7.5W¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ
¡¦Apple Watch¤âÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤â¤Ê¤ë
¤È¤¤¤¦¡¢iPhone¤ÈApple Watch¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¼¤ó¤Ö¥³¥¤¥Ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê3in1½¼ÅÅ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÆü¾ï»È¤¤¤È¤·¤ÆÊØÍø¡£¤Ê¤ª¤«¤ÄiPhone¤âApple Watch¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äUSB¥¢¥À¥×¥¿¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
iPhoneÍÑ¤ÈApple WatchÍÑ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤¢¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¡ª
Source: Amazon