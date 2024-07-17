¸á¸å3»þ¤Î¥É¥ë¤ÏÆðÄ´157±ß¸åÈ¾¡¢³ô°Â¤Ç¥¯¥í¥¹±ß²¼Íî
Mariko Sakaguchi
¡ÎÅìµþ¡¡£±£·Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¸á¸å£³»þ¤Î¥É¥ë¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì½ªÈ×¡Ê£±£µ£¸¡¥£³£´¡¿£³£·±ß¡Ë¤«¤é²¼Íî¤·£±£µ£·±ß¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬£´¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»¶È¯Åª¤ÊÇä¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£³ô°Â¤òÇØ·Ê¤Ë¥¯¥í¥¹±ß¤¬²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¡£
¥É¥ë¤ÏÃçÃÍ¸ø¼¨¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹ñÆâÍ¢Æþ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¡¢¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¾å¾º¡£¤½¤Î¸å¤Ï£±£µ£¸±ßÁ°È¾¤Ç¾®Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁÂÔ¤Á¤ÎÃæ¡¢¡Ö¡Ê¥É¥ë¡¿±ß¤Î¡Ë¥í¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾åÃÍ¤Ç¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢²¼ÃÍ¤Ç¤ÏÇã¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°¤¤Å¤é¤¤¾õ¶·¡×¡Ê¥È¥ì¥¤¥À¡¼¥º¾Ú·ô¤Î»Ô¾ìÉôÄ¹¡¢°æ¸ý´îÍº»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¸á¸å¤ËÆþ¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ£²£°£°±ßÄ¶²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ë¥É¥ë¤ä¥æ¡¼¥í¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤¬²¼Íî¡£²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆü¶ä¤ËÂÐ¤·¤Æ±ß°ÂÀ§Àµ¤Î¤¿¤á¤ËÍø¾å¤²¤òµá¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â±ß¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤òÂ¥¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥É¥ë¤Ï°ì»þ£±£µ£·¡¥£·£°±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
»þ´Ö³°¼è°ú¤ÎÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Ï£´¡¥£±£·¡óÉÕ¶á¤È£´¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤Ç¿ä°Ü¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î³Ú´Ñ»ë¤ÈÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ä·Êµ¤¤¬Ä´À°¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤«¤é¡¢»Ô¾ì¤ÏÊÆ¶âÍøÄã²¼Êý¸þ¤ËÂÉ¤ò¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¤Î³°¹ñ°ÙÂØ¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£±Ä¶ÈÉô¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢Ä®ÅÄ¹Ç·»á¤Ï¤ß¤ë¡£
ÊÆ¶âÍø¤È¥É¥ë¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä®ÅÄ»á¤Ï¡ÖÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬£´¡¥£°¡ó¤Ø°ìÃÊ¤ÈÄã²¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥É¥ë¤Ï£±£µ£·±ßÁ°È¾¤ò³ä¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Æ±¿å½à¤ò²¼²ó¤ì¤Ð¡¢£±·î°Ê¹ß¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ë¡¿±ß¤Î½ÅÍ×¥µ¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤¬²õ¤ì¡¢£±£µ£µ±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤¬£±£±¡Ý£±£²Æü¤ÎÎ¾Æü¤Ç·×£µÃû±ßÄ¶µ¬ÌÏ¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¡¢¥É¥ë¤Î¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£
¥È¥ì¥¤¥À¡¼¥º¾Ú·ô¤Î°æ¸ý»á¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡×¤È»ØÅ¦¡££±²óÌÜ¤ÏÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬²¼¿¶¤ì¤·¤¿Ãæ¤ÇÉÔ°Õ¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¥É¥ë¤Ï£³±ßÄøÅÙ²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢£²²óÌÜ¤Ï²ðÆþ·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢²¼ÃÍ¤ÇÇã¤¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥É¥ë¡¿±ß¤ò²¼²¡¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥É¥ë¡¿±ß ¥æ¡¼¥í¡¿¥É¥ë ¥æ¡¼¥í¡¿±ß
¸á¸å£³»þ¸½ºß 157.88¡¿157.91 1.0903¡¿1.0907 172.16¡¿172.20
¸áÁ°£¹»þ¸½ºß 158.36¡¿158.37 1.0900¡¿1.0904 172.64¡¿172.65
£Î£Ù¸á¸å£µ»þ 158.33¡¿158.37 1.0897¡¿1.0901 172.56¡¿172.60