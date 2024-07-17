【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（6月）18:00

予想 2.5% 前回 2.6%（2.5%から修正）（前年比)

予想 2.9% 前回 2.9%（コア・前年比)



【南アフリカ】

小売売上高（5月）20:00

予想 N/A 前回 0.6%（前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（07/06 - 07/12）20:00

予想 N/A 前回 -0.2%（前週比)



住宅着工件数（6月）21:30

予想 131.0万件 前回 127.7万件（住宅着工件数)

予想 1.8% 前回 -5.5%（住宅着工件数・前月比)

予想 140.0万件 前回 139.9万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)

予想 -0.3% 前回 -2.8%（-3.8%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



鉱工業生産指数（6月）22:15

予想 0.4% 前回 0.7%（0.9%から修正）（前月比)

予想 78.5% 前回 78.2%（78.7%から修正）（設備稼働率)



【カナダ】

国際証券取扱高（5月）21:30

予想 N/A 前回 411.6億カナダドル



※予定は変更されることがあります。

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