【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（6月）18:00
予想　2.5%　前回　2.6%（2.5%から修正）（前年比)　
予想　2.9%　前回　2.9%（コア・前年比)

【南アフリカ】
小売売上高（5月）20:00
予想　N/A　前回　0.6%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/06 - 07/12）20:00
予想　N/A　前回　-0.2%（前週比)

住宅着工件数（6月）21:30
予想　131.0万件　前回　127.7万件（住宅着工件数)
予想　1.8%　前回　-5.5%（住宅着工件数・前月比)
予想　140.0万件　前回　139.9万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想　-0.3%　前回　-2.8%（-3.8%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)

鉱工業生産指数（6月）22:15
予想　0.4%　前回　0.7%（0.9%から修正）（前月比)
予想　78.5%　前回　78.2%（78.7%から修正）（設備稼働率)

【カナダ】
国際証券取扱高（5月）21:30
予想　N/A　前回　411.6億カナダドル

※予定は変更されることがあります。