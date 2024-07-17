明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）
０８：５０ 日・貿易統計
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・５年物クライメート・トランジション利付国債の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：４５ ユーロ・ＥＣＢラガルド（欧州中央銀行）総裁の会見
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブロンコＢ<3091>，ディスコ<6146>
※東証スタンダード上場：カドス・コーポレーション<211A>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
出所：MINKABU PRESS
０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）
０８：５０ 日・貿易統計
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・５年物クライメート・トランジション利付国債の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：４５ ユーロ・ＥＣＢラガルド（欧州中央銀行）総裁の会見
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブロンコＢ<3091>，ディスコ<6146>
※東証スタンダード上場：カドス・コーポレーション<211A>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
出所：MINKABU PRESS