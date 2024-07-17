GACKT¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡Èµ¤¤ò¼º¤¤¤«¤±¤ë¡É¥Ï¥×¥Ë¥ó¥° FANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤â»Å»ö¤Ç¤Î¼ºÇÔÃÌÌÀ¤«¤¹¡ÖÍî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/07/17¡ÛFANTASTICS from EXILE TRIBE¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖFULLCAST ¿·CMÈ¯É½²ñ¡ÁGACKT¤µ¤ó¥Ð¥¤¥È¡¼ÎÎ½¢Ç¤¼°¡Á¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£»Å»ö¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGACKT¤¬¡Ö¹¥¤ß¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¤ä¤Ä¤À¤È¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÂç³Ø¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥å¥é¥¹¥³¤Î¤ªÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµá¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï1²ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢GACKT¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÃ±È¯¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆü¡¢È¢¤ÎÃæ¤Ë²¿¤«¤òµÍ¤á¤¿¤ê¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤«¡¢µ¡ºà¤Î·Ò¤²Êý¤È¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤½¤ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃ±È¯¥Ð¥¤¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬À®Ä¹¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¼êÀè¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤«¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´êË¾¤òÅÇÏª¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÇ¦ÂÑ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¼ºÇÔ·Ð¸³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏFANTASTICS¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢²ÖÆ»¤ËÀÚ¤ê·ê¤È¤¤¤¦¤½¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÚ¤ê·ê¤«¤é¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é»«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤ËÀÚ¤ê·ê¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢GACKT¤â¥Ð¥ó¥É»þÂå¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»«¤±¤ëºÝ¤Ë¡¢Â¸µ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÂ¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¸åÆ¬Éô¤òÂÇ¤Á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Çµ¤¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢GACKT¤Ï¡Ö1²ó¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Á¥ã¥Ã¥¯Á´³«¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤ì¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥Õ¥ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢È¬ÌÚ¤â¡Ö¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢¤½¤ì¡×¤È¶¦´¶¡£ÉáÄÌ¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¾å¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«ÄÉµá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢GACKT¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÏÌ´¤ò²õ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÈ¬ÌÚ¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
Æ±²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎTAKI¡ÊSEGA SAMMY LUX¡Ë¡¢KTR¡ÊFULLCAST RAISERZ¡Ë¡¢INFINITY TWIGGZ¡ÊFULLCAST RAISERZ¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGACKT¤¬¡Ö¹¥¤ß¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó
¢¡È¬ÌÚÍ¦À¬¡õGACKT¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³ÌÀ¤«¤¹
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¤ä¤Ä¤À¤È¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÂç³Ø¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥å¥é¥¹¥³¤Î¤ªÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµá¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï1²ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡È¬ÌÚÍ¦À¬¡õGACKT¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¸ì¤ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¼êÀè¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤«¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´êË¾¤òÅÇÏª¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÇ¦ÂÑ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¼ºÇÔ·Ð¸³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏFANTASTICS¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢²ÖÆ»¤ËÀÚ¤ê·ê¤È¤¤¤¦¤½¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÚ¤ê·ê¤«¤é¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é»«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤ËÀÚ¤ê·ê¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢GACKT¤â¥Ð¥ó¥É»þÂå¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»«¤±¤ëºÝ¤Ë¡¢Â¸µ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÂ¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¸åÆ¬Éô¤òÂÇ¤Á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Çµ¤¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢GACKT¤Ï¡Ö1²ó¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Á¥ã¥Ã¥¯Á´³«¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤ì¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥Õ¥ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢È¬ÌÚ¤â¡Ö¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢¤½¤ì¡×¤È¶¦´¶¡£ÉáÄÌ¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¾å¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«ÄÉµá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢GACKT¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÏÌ´¤ò²õ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÈ¬ÌÚ¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
Æ±²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎTAKI¡ÊSEGA SAMMY LUX¡Ë¡¢KTR¡ÊFULLCAST RAISERZ¡Ë¡¢INFINITY TWIGGZ¡ÊFULLCAST RAISERZ¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û