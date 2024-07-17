ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó»Å¹þ¤ß¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È·Ý¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É·Ý¿Í¤¬´¶·ã¡Ö¿´¤Î¶«¤Ó¡¢º²¡×¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£»³¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤¬17Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGO¡¡GO¡ªsmile¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤ÎÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤Ë±¦±Û¤¨3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Îºô±Û¤¨¥¢¡¼¥Á¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£Ãã¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Ê£¿ô¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÎ¢¤Î»Å³Ý¤±¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤í¤·¤¬Î¢ÃÏ¤Ë¡ÖÇï¼ê¡ª¡ª¡×¡Ö»¦¤¹¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤»¤ê¤Õ¤ò»Å¹þ¤ß¡¢¥Í¥¿Ãæ¤Ë¸«¤»¤ë·Ý¤¬ÍÌ¾¡£ÂçÃ«¤¬ÂçÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö¿´¤Î¶«¤Ó¡¢º²¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£À¤´Ö¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ªÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¡£¡ÖÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï¤â¤¦»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¤Î¤·¤Ä¤³¤¤¼èºà¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Ò¤í¤·¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤·¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö²£»³¤¿¤«¤·¡¦¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î»àµî¸å¤Ï¡¢ºÊ¤Î½Õ¤±¤¤¤³¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£