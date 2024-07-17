まもなく英消費者物価指数CPIなどの発表 まもなく英消費者物価指数CPIなどの発表

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日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（6月）、小売物価指数（RPI）（6月）、生産者物価指数（PPI）（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



消費者物価指数（CPI）（6月）15:00

予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)

予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)

予想 N/A 前回 3.5%（コア・前年比)



小売物価指数（RPI）（6月）15:00

予想 N/A 前回 0.4%（前月比)

予想 N/A 前回 3.0%（前年比)

予想 N/A 前回 1.9%（前年比・除くモーゲージ利払い)



生産者物価指数（PPI）（6月）15:00

予想 N/A 前回 0.0%（仕入・前月比)

予想 N/A 前回 -0.1%（仕入・前年比)

予想 N/A 前回 -0.1%（出荷・前月比)

予想 N/A 前回 1.7%（出荷・前年比)

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