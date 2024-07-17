　日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（6月）、小売物価指数（RPI）（6月）、生産者物価指数（PPI）（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI）（6月）15:00
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)
予想　1.9%　前回　2.0%（前年比)
予想　N/A　前回　3.5%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（6月）15:00
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)
予想　N/A　前回　3.0%（前年比)
予想　N/A　前回　1.9%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（6月）15:00
予想　N/A　前回　0.0%（仕入・前月比)
予想　N/A　前回　-0.1%（仕入・前年比)
予想　N/A　前回　-0.1%（出荷・前月比)
予想　N/A　前回　1.7%（出荷・前年比)