¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¤¬£²²ó£³¼ºÅÀ¡¡£·°ÂÂÇÍá¤Ó¤Æ¹ßÈÄ¡Ä£²·³À¾ÉðÀï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½À¾Éð¡Ê£±£·Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤¬¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢£²²ó£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»à¤«¤é¥¸¥ç¥»¥Õ¤Ëº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢£²»à¸å¤ËÅÏÉô¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤ÆÀè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë¸ÅÀî¤ÎÃæÁ°°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÛÀî¤Ë¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£²ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡££²²ó¤âÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢£±»à¤«¤é¶â»Ò¸ù¤Ë°ìÎÝÀþ¤òÇË¤é¤ì¤ëÆóÎÝÂÇ¡£Â³¤¯¥â¥ó¥Æ¥ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¡££³²ó¤«¤é¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦ÎëÌÚ¹¯¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£