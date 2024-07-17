²£»³¥ë¥ê¥«¡¢¿·º§¡¦Æ£ÅÄºÚ¼·»Òµ³¼ê¤ò¤ª½Ë¤¤¡Ä¡Öº£¸«¤ë¤È·ëº§¼°¤ß¤¿¤¤¡×Æ£ÅÄ¤Î¿¶¤êÂµ»Ñ¤â¸ø³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤ÇÍ½ÁÛ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£»³¥ë¥ê¥«¤¬£±£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ£ÅÄºÚ¼·»Òµ³¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡áÈþ±º¡¦º¬ËÜ±¹¼Ë¡á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¿å¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿²£»³¤Ï¡¢ÎÐ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿Æ£ÅÄ¤È¤Î´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¼ýÏ¿¤ÇºÚ¼·»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â½é¡¹¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È»Ñ¤ä¡¢¿¶¤êÂµ»Ñ¤ÎÆ£ÅÄ¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤¬¶¥ÇÏ½µ´©»ï¤ÎÉ½»æ¤ò»£±Æ¤·¤¿£²£°£±£¶Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤â¤¦£¸Ç¯¤âÁ°¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡Èþ¤·¤¤¿¶Âµ»Ñ¤ÎºÚ¼·»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢º£¸«¤ë¤È·ëº§¼°¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢£±£°Æü¤Ë£Ê£Ò£Á¿¦°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ø¡ÖÆ£ÅÄºÚ¼·»Òµ³¼ê¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£