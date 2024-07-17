ºÇ¿·µ¡Ç½ÉÕ¤ÏÓ»þ·×¡ª¡Ú¥·¥Á¥º¥ó¡Û¤Î¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¥â¥Ç¥ëÏÓ»þ·×¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ºÇ¿·ÏÓ»þ·×¡ª¡Ú¥·¥Á¥º¥ó¡Û¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¼¡À¤ÂåÏÓ»þ·×¤òAmazon¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ª
¥·¥Á¥º¥ó¤Î¸Ø¤ëÏÓ»þ·×¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¢¥Æ¥Ã¥µ ATTESA¡×¤«¤é¡¢¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÓ»þ·×¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Öµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Äê´üÅª¤ÊÅÅÃÓ¸ò´¹¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤Ê»þ·×¤òµá¤á¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖACT Line(¥¢¥¯¥È¥é¥¤¥ó)¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸÷Âô¤ò¤Þ¤È¤¦¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ù¥¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥ÖÅëºÜ¤ÎGPS±ÒÀ±ÅÅÇÈ»þ·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ºÇ¿·ÏÓ»þ·×¡ª¡Ú¥·¥Á¥º¥ó¡Û¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¼¡À¤ÂåÏÓ»þ·×¤òAmazon¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ª
¥·¥Á¥º¥ó¤Î¸Ø¤ëÏÓ»þ·×¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¢¥Æ¥Ã¥µ ATTESA¡×¤«¤é¡¢¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÓ»þ·×¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Öµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Äê´üÅª¤ÊÅÅÃÓ¸ò´¹¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤Ê»þ·×¤òµá¤á¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖACT Line(¥¢¥¯¥È¥é¥¤¥ó)¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸÷Âô¤ò¤Þ¤È¤¦¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ù¥¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥ÖÅëºÜ¤ÎGPS±ÒÀ±ÅÅÇÈ»þ·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª