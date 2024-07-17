ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢ËÉºÒ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥Ñ¥ï¡¼¤Ï7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖBLUETTI¡×¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤òºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¥»¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·À½ÉÊ¡ÖAC50B¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖEnjoy¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢7·î16¡¢17Æü¤ËAmazon.co.jp¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤Ç¤â¡¢¡ÖBLUETTI¡×À½ÉÊ¤òºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ª¤â¤Ê¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÖBLUETTI¡×ºÇ¿·¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢6.7kg¤È·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ê¤¬¤é¡¢700W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤äÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖBLUETTI AC50B¡×¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¡ÊAmazon.co.jp¡§BLUETTIAC50B¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§PR800¡Ë¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê5Ëü9800±ß¤Î¤È¤³¤í3Ëü9800±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBLUETTI AC70¡×¤Ï¡¢1000W¤Î°Â¿´½ÐÎÏ¤ÇÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥È¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ2000W¤Þ¤Ç¤ÎÅÅÇ®ÀþÅëºÜ²ÈÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¡¦¥¨¥³¤Ë»È¤¨¤ë¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê8Ëü4800±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï5Ëü2800±ß¡£
¡¡¡ÖBLUETTI AC180¡×¤Ï¡¢1800W¤ÎÍê¤ì¤ë½ÐÎÏ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤äÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥Èµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤â°Â¿´¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´üÄäÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê14Ëü8000±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï7Ëü9800±ß¡£
¡¡¡ÖBLUETTI AC200L¡×¤Ï¡¢2000W¤ÎÄ¶¹â½ÐÎÏ¤ÇºÇÂç8192Wh¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¡£ÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥È¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï3000W¤Þ¤Ç¤ÎÅÅÇ®ÀþÅëºÜ²ÈÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê21Ëü9800±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï15Ëü9800±ß¡£
¡¡¡ÖBLUETTI AC300¡ÜB300¡×¤Ï¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°¤ÇÍÆÎÌ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£½ÐÎÏ¤Ï3000W¡¢ÍÆÎÌ¤ÏºÇÂç1Ëü2288Wh¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê39Ëü9800±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï19Ëü9800±ß¡£
¡üAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ³«ºÅ
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢7·î16¡¢17Æü¤ËAmazon.co.jp¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤Ç¤â¡¢¡ÖBLUETTI¡×À½ÉÊ¤òºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖBLUETTI¡×ºÇ¿·¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢6.7kg¤È·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ê¤¬¤é¡¢700W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤äÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖBLUETTI AC50B¡×¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¡ÊAmazon.co.jp¡§BLUETTIAC50B¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§PR800¡Ë¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê5Ëü9800±ß¤Î¤È¤³¤í3Ëü9800±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBLUETTI AC70¡×¤Ï¡¢1000W¤Î°Â¿´½ÐÎÏ¤ÇÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥È¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ2000W¤Þ¤Ç¤ÎÅÅÇ®ÀþÅëºÜ²ÈÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¡¦¥¨¥³¤Ë»È¤¨¤ë¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê8Ëü4800±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï5Ëü2800±ß¡£
¡¡¡ÖBLUETTI AC180¡×¤Ï¡¢1800W¤ÎÍê¤ì¤ë½ÐÎÏ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤äÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥Èµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤â°Â¿´¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´üÄäÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê14Ëü8000±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï7Ëü9800±ß¡£
¡¡¡ÖBLUETTI AC200L¡×¤Ï¡¢2000W¤ÎÄ¶¹â½ÐÎÏ¤ÇºÇÂç8192Wh¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¡£ÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥È¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï3000W¤Þ¤Ç¤ÎÅÅÇ®ÀþÅëºÜ²ÈÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê21Ëü9800±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï15Ëü9800±ß¡£
¡¡¡ÖBLUETTI AC300¡ÜB300¡×¤Ï¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°¤ÇÍÆÎÌ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£½ÐÎÏ¤Ï3000W¡¢ÍÆÎÌ¤ÏºÇÂç1Ëü2288Wh¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê39Ëü9800±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï19Ëü9800±ß¡£