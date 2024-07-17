¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×°ËÆ£½ß»Ë¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½·èÄê »³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¢¹±¾¾Í´Î¤¡¢Í×½á¤é¤â½Ð±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/07/17¡ÛÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£½ß»Ë¤¬¡¢9·î3Æü¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¢¹±¾¾Í´Î¤¡¢Í×½á¡¢¤«¤¿¤»ÍüÇµ¡¢ËÜµÜÂÙÉ÷¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×ºÊÌò¡¦»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¸¶ºî¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥ànote¼çºÅ¤Î¡ÖÁÏºîÂç¾Þ2023¡×¤Ë¤Æ±þÊçÁí¿ôÌó3Ëü4000·ï¤ÎÃæ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ±ÇÁü²½¾Þ¤È¸÷Ê¸¼ÒÊ¸·ÝÊÔ½¸Éô¾Þ¤òW¼õ¾Þ¤·¤¿À±·î¾Ä¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦¿¹ÎÓËãÈþ¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ËÆÍÁ³Åê¹Æ¤·¤¿¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¡£Ææ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÈþ¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥Ö¥í¥°¤ÈË½¤«¤ìÂ³¤±¤ëÈëÌ©¤Î¿ô¡¹¡£ËãÈþ¤ÎÂ¸ÈÝ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌÜÅª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ËãÈþ¤ÎÉ×¡¦»°ÅçÀµÎ´¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥È µ¶¤ê¤Î·Ù´± Season1¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË¡½¥µ¥ìÉ×¤È°²Ç¤ÎñÙ¤·°¦¡½¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ËÆ£¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ËãÈþ¤Î¼ýÆþ¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éËãÈþ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¤ÈÉÔÎÑ¤¹¤ë¡È¥¯¥º¤Ê¥Ò¥âÉ×¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£°ËÆ£¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÌò¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È»×¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È¡¢»£±ÆÁ°¤ËÂô»³¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì½Ö¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¾ÃÂ©¤òÀä¤Ä¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤ÇÀµÎ´¤ÎºÊ¡¦¿¹ÎÓËãÈþÌò¤Ë»³¸ý¡¢ËãÈþ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¡¦ÃÓ¾åº»¿¥Ìò¤Ë¹±¾¾¡¢º»¿¥¤Î¾å»Ê¤Ç¸÷Ê¸¼ÒÊ¸·ÝÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦¿À±Ê¿ÊÌò¤ËÍ×¡¢ÀµÎ´¤ÎÊì¡¦»°Åç¤ß¤É¤êÌò¤Ë¤«¤¿¤»¡¢Åê»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¶¶ËÜÎÉ²ðÌò¤ËËÜµÜ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¼ç¿Í¸ø¡¢»°ÅçÀµÎ´Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¢°ËÆ£½ß»Ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÌò¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È»×¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È¡¢»£±ÆÁ°¤ËÂô»³¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¹±¾¾¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¤Ë¤Î¤¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì½Ö¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¿¹ÎÓËãÈþÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤³¤Î´¶¾ð¤ò¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¿¼¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÌòÊÁ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À¸¤È»à¡¦Èï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤Î¶³¦¤äÁ±°¤Î½êºß¤Ï¤É¤³¤«Û£Ëæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ²¿¤«¤ò¾ï¤Ë»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÀè¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Ç¤½¤ÎÌ¿¤ò»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ëËãÈþ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ï¶¦´¶¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËãÈþ¤Î¿´¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÏÃ°ìÏÃÆÉ¤ß½ª¤ï¤ëÅÙ¤ËÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½Ö¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÌò¤Ï»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾®Àâ²È¡È¿¹ÎÓËãÈþ¡É¤¬»Ä¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿¿Áê¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤êµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¿¹ÎÓËãÈþ¤¬¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢½ÐÈÇ²ñ¼Ò¤ÎÊÔ½¸Ä¹ ¿À±Ê¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÂ³¤¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏËÍ¤Îº²¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÎÆæ¤Ï¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶²¤é¤¯Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ë´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¿¼¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
Àè¤ººîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜ¤ò³«¤¯¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËãÈþ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£¤µ¤ó¡¦»³¸ý¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤ò±é¤¸¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»³¸ý¤µ¤ó¡¢¤µ¤Æ¤µ¤Æ¤É¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡ª¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯À¤³¦¤Ë³§ÍÍ¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¡¢¤¤¤Ä°ÊÍè¤«µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤Éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Ã¤È¤Ü¤±¤¿Ìò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼êÌò¤â¤«¤¿¤»ÍüÇµ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤È¤Ü¤±¶ñ¹ç¤Ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤¤¤Ä¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¿Ê¤à½Å¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢°ìÌòÇã¤¨¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦¿¹ÎÓËãÈþ¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¼«»¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¼¡¡¹¤ÈËãÈþ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾×·âÅª¤Ê¥Ö¥í¥°¤ÎÆâÍÆ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÉ×¡¦»°ÅçÀµÎ´¡Ê°ËÆ£½ß»Ë¡Ë¤ä¡¢ÀµÎ´¤È¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËãÈþ¤«¤éÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·ºî¸¶¹Æ¤ò·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµ¤¹Ã´ÅöÊÔ½¸¡¦ÃÓ¾åº»¿¥¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¡£¼ê¤¬¤«¤ê¤¬ÄÏ¤á¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤À¤¿¤À»þ´Ö¤Ï·Ð²á¤·¾ÇÁç´¶¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤Þ¤¿¤â¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤òÃÎ¤é¤»¤ëÄÌÃÎ²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¼¡¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊË½Ïª¤«¡¢¤Ê¤¼»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎËãÈþ¤Î¥Ö¥í¥°¤¬¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£ËãÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×ºÊÌò¡¦»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¢¡¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½·èÄê
¸¶ºî¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥ànote¼çºÅ¤Î¡ÖÁÏºîÂç¾Þ2023¡×¤Ë¤Æ±þÊçÁí¿ôÌó3Ëü4000·ï¤ÎÃæ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ±ÇÁü²½¾Þ¤È¸÷Ê¸¼ÒÊ¸·ÝÊÔ½¸Éô¾Þ¤òW¼õ¾Þ¤·¤¿À±·î¾Ä¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦¿¹ÎÓËãÈþ¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ËÆÍÁ³Åê¹Æ¤·¤¿¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¡£Ææ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÈþ¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥Ö¥í¥°¤ÈË½¤«¤ìÂ³¤±¤ëÈëÌ©¤Î¿ô¡¹¡£ËãÈþ¤ÎÂ¸ÈÝ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌÜÅª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢¡°ËÆ£½ß»Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦»°ÅçÀµÎ´Ìò¤Ë·èÄê
ËãÈþ¤ÎÉ×¡¦»°ÅçÀµÎ´¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥È µ¶¤ê¤Î·Ù´± Season1¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË¡½¥µ¥ìÉ×¤È°²Ç¤ÎñÙ¤·°¦¡½¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ËÆ£¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ËãÈþ¤Î¼ýÆþ¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éËãÈþ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¤ÈÉÔÎÑ¤¹¤ë¡È¥¯¥º¤Ê¥Ò¥âÉ×¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£°ËÆ£¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÌò¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È»×¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È¡¢»£±ÆÁ°¤ËÂô»³¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì½Ö¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¾ÃÂ©¤òÀä¤Ä¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤ÇÀµÎ´¤ÎºÊ¡¦¿¹ÎÓËãÈþÌò¤Ë»³¸ý¡¢ËãÈþ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¡¦ÃÓ¾åº»¿¥Ìò¤Ë¹±¾¾¡¢º»¿¥¤Î¾å»Ê¤Ç¸÷Ê¸¼ÒÊ¸·ÝÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦¿À±Ê¿ÊÌò¤ËÍ×¡¢ÀµÎ´¤ÎÊì¡¦»°Åç¤ß¤É¤êÌò¤Ë¤«¤¿¤»¡¢Åê»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¶¶ËÜÎÉ²ðÌò¤ËËÜµÜ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°ËÆ£½ß»Ë¡Ú»°ÅçÀµÎ´Ìò¡Û¥³¥á¥ó¥È
¼ç¿Í¸ø¡¢»°ÅçÀµÎ´Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¢°ËÆ£½ß»Ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÌò¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È»×¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È¡¢»£±ÆÁ°¤ËÂô»³¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¹±¾¾¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¤Ë¤Î¤¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì½Ö¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ú¿¹ÎÓËãÈþÌò¡Û¥³¥á¥ó¥È
¿¹ÎÓËãÈþÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤³¤Î´¶¾ð¤ò¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¿¼¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÌòÊÁ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À¸¤È»à¡¦Èï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤Î¶³¦¤äÁ±°¤Î½êºß¤Ï¤É¤³¤«Û£Ëæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ²¿¤«¤ò¾ï¤Ë»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÀè¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Ç¤½¤ÎÌ¿¤ò»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ëËãÈþ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ï¶¦´¶¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËãÈþ¤Î¿´¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¹±¾¾Í´Î¤¡ÚÃÓ¾åº»¿¥Ìò¡Û¥³¥á¥ó¥È
°ìÏÃ°ìÏÃÆÉ¤ß½ª¤ï¤ëÅÙ¤ËÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½Ö¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÌò¤Ï»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾®Àâ²È¡È¿¹ÎÓËãÈþ¡É¤¬»Ä¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿¿Áê¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤êµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¿¹ÎÓËãÈþ¤¬¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Í×½á¡Ú¿À±Ê¿ÊÌò¡Û¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢½ÐÈÇ²ñ¼Ò¤ÎÊÔ½¸Ä¹ ¿À±Ê¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÂ³¤¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏËÍ¤Îº²¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÎÆæ¤Ï¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶²¤é¤¯Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ë´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¿¼¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢¡¤«¤¿¤»ÍüÇµ¡Ú»°Åç¤ß¤É¤êÌò¡Û¥³¥á¥ó¥È
Àè¤ººîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜ¤ò³«¤¯¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËãÈþ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£¤µ¤ó¡¦»³¸ý¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤ò±é¤¸¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»³¸ý¤µ¤ó¡¢¤µ¤Æ¤µ¤Æ¤É¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡ª¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯À¤³¦¤Ë³§ÍÍ¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¡ËÜµÜÂÙÉ÷¡Ú¶¶ËÜÎÉ²ðÌò¡Û¥³¥á¥ó¥È
²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¡¢¤¤¤Ä°ÊÍè¤«µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤Éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Ã¤È¤Ü¤±¤¿Ìò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼êÌò¤â¤«¤¿¤»ÍüÇµ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤È¤Ü¤±¶ñ¹ç¤Ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤¤¤Ä¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¿Ê¤à½Å¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢°ìÌòÇã¤¨¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦¿¹ÎÓËãÈþ¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¼«»¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¼¡¡¹¤ÈËãÈþ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾×·âÅª¤Ê¥Ö¥í¥°¤ÎÆâÍÆ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÉ×¡¦»°ÅçÀµÎ´¡Ê°ËÆ£½ß»Ë¡Ë¤ä¡¢ÀµÎ´¤È¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËãÈþ¤«¤éÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·ºî¸¶¹Æ¤ò·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµ¤¹Ã´ÅöÊÔ½¸¡¦ÃÓ¾åº»¿¥¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¡£¼ê¤¬¤«¤ê¤¬ÄÏ¤á¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤À¤¿¤À»þ´Ö¤Ï·Ð²á¤·¾ÇÁç´¶¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤Þ¤¿¤â¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤òÃÎ¤é¤»¤ëÄÌÃÎ²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¼¡¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊË½Ïª¤«¡¢¤Ê¤¼»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎËãÈþ¤Î¥Ö¥í¥°¤¬¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£ËãÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û