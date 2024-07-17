¡Øµ¨Àá¸ÂÄê¡Ù¥¥¿ーーー¥Ã♡¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¥ì¥â¥ó¥Ùー¥³¥óÉ÷Ì£¤Î¤ª²Û»Ò¡ª¡©º£¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ö¥°¥ë¥á¡×
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¤Ï»¨²ß¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡Ö¥°¥ë¥á¡×¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº£¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÂÄê¤ª²Û»Ò¤ÏÉ¬¸«¡ª ¥ì¥â¥ó¥Ùー¥³¥óÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Êµ¨Àá¸ÂÄê¤Î2ÉÊ¤Ë¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤2ÉÊ¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢º£ÁÀ¤¦¤Ù¤¥°¥ë¥á4ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥âー¥ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È±½¤Î¡Ö¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë ¥ì¥â¥ó¥Ùー¥³¥óÉ÷Ì£¡×
¥æ¥Ëー¥¯¤Ê·Á¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¤³¤Á¤é¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥ì¥â¥ó¥Ùー¥³¥óÉ÷Ì£¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¥ì¥â¥óÆÈÆÃ¤Î»ÀÌ£¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìµ°õ¸½Ìò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î@muji_staff_ayagram¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¥¹¥âー¥ー¤Ê¥Ùー¥³¥ó¡×¤é¤·¤¯¡¢ßîÀ½¤Ë¶á¤¤ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ê¬¸ü¤á¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¤Ò¤è¤³Æ¦¥Á¥Ã¥×¥¹¡¡¥ì¥â¥ó¥Þ¥èÌ£¡×
¥é¥¤¥È¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ï¤Ç¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¤³¤Á¤é¡£¤Ò¤è¤³Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥Ã¥×¥¹¤À¤½¤¦¤Ç¡¢·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥ì¥â¥ó¤È¥Þ¥è¥Íー¥ºÉ÷Ì£¤Î¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê»ÀÌ£¤¬É÷Ì£¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ç¥£¥Ã¥×¥½ー¥¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¡ý
¸ÄÊñÁõ¤Ç¥Ð¥é¥Þ¥¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¡ÖÂçÂÞ¡¡¤Ö¤É¤¦¤Î¥¯¥Ã¥ー¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ïµ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤Á¤é¡£¥ìー¥º¥ó¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢1¤Ä¤º¤Ä¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¿¦¾ì¤ÎµÙ·Æ¥¿¥¤¥à¡¢ËèÆü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@hi_minimalistfune¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö2024Ç¯ºÆÈÎ¡×¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢Éü³è¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÎòÂå¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡©¡Ö¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¥«¥ìー¡×
¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥«¥ìー¤¬Â·¤¦Ìµ°õ¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¸½ºß6ÂåÌÜ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£6ÂåÌÜ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥«¥ë¥À¥â¥ó¤È¥«¥¹¥ê¥á¥Æ¥£¤Î¹á¤ê¡×¤È¡¢¿É¤µ¥ì¥Ù¥ë¤Ï2¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤Î¤¢¤ëËÜ³ÊÇÉ¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÎòÂå¤Î¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@muji_staff_ayagramÍÍ¡¢@hi_minimalistfuneÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£