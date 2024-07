THE RAMPAGE¡ØMUSIQ? SPECIAL OUT of MUSIC¡ÙÉ½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤ÏDXTEEN

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■EXILEから脈々と受け継がれてきた楽曲シリーズ“24karats”を正式継承したTHE RAMPAGEが、新曲への想いを語る

THE RAMPAGEが、7月24日発売の『MUSIQ? SPECIAL OUT of MUSIC Vol.86』の表紙巻頭特集に登場する。

メンバー16人のまばゆい個性を各所に撃ち放ち、幅広い分野で活躍する16人組ダンス&ボーカルグループ、THE RAMPAGE。最新シングル「24karats GOLD GENESIS」はEXILEから脈々と受け継がれてきた楽曲シリーズ“24karats”の最新作であり、EXILE以外のグループが単独名義で“24karatsシリーズ”の楽曲をリリースするのはこれが初めて。2024年の“24YEAR”にTHE RAMPAGEが正式継承した、記念すべき作品となる。9月11日・12日にはグループ史上2度目となる東京ドーム公演の開催が決定。最新シングルに込めた想いや、その先に見据えるビジョンについて語った。

バックカバーには、グローバルボーイズグループDXTEENが登場。ポップでキャッチー、鮮やかで華やか、キュート&クールな存在感。メロディアス&ダンサブルなトラック、明るく鮮やか&ちょっと切ないボーカル、楽しさと共感あふれるリリック、クール&キュートなラップ、スピードとキレとリピータブルなダンス…。あらゆる魅力が一体となって未来を指し示す、1stアルバム『Quest』が完成した。あらたな音楽性、表現の幅の広がりとともに、次のステージに突入したことを提示し、DXTEENの音楽が新しい世界への扉を開く。そんな意志とパワーと楽しさとワクワクが鳴り響く作品。デビューして1年、アルバム『Quest』によってどんな新しい冒険が始まるのか、新曲を中心に、楽曲の魅力、メンバーの想いを語った。

その他、撮り下ろしフォト&ロングインタビューに、THE JET BOY BANGERZ、高嶺のなでしこ、DOBERMAN INFINITY、林部智史が登場。I Don’t Like Mondays.のロングインタビューも掲載される。

書籍情報

2024.07.24 ON SALE

『MUSIQ? SPECIAL OUT of MUSIC Vol.86』



リリース情報

2024.07.24 ON SALE

THE RAMPAGE

SINGLE「24karats GOLD GENESIS」

2024.07.17 ON SALE

DXTEEN

ALBUM『Quest』

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/43

DXTEEN OFFICIAL SITE

https://dxteen.com