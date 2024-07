UNIS、1stシングル「CURIOUS」ムードスポイラーを公開…華やかなアクセサリーに秘められた意味とは

UNISが、ニューアルバムに対する様々なヒントを公開した。彼女たちは17日0時、公式SNSチャンネルを通じて1stシングル「CURIOUS」のムードスポイラーを公開した。これは、プロモーションスケジュールのリストに含まれていなかったコンテンツである。UNISは18日にニューアルバムのコンセプトフォト公開を控え、アルバムの雰囲気を垣間見ることができるイメージを公開し、好評を集めている。

ムードスポイラーは、「NEW CLASSIC」と「PLUS CLASSIC」「NEXT CHAPTER」の3つのバージョンで構成されている。「NEW CLASSIC」には、ポスターから絵、靴、幻想的なオブジェまで様々な小物が登場する。続いて「PLUS CLASSIC」では、クローズアップされたアクセサリーだけが盛り込まれている。個性あふれる様々なアイテムが、ニューアルバムとどのような関連性を持っているのか、好奇心がくすぐられる。最後の「NEXT CHAPTER」では、メンバーの身体の一部と力強い足取り、そして白いTシャツの中のフレーズが目を引く。「NEXT CHAPTER I WANT TO BE THE ONE」という文章は、先立って「NEW CLASSIC」で公開されたポスターの中にも書かれていたフレーズだ。UNISは「NEXT CHAPTER」バージョンでそのメッセージを再び伝え、自分たちが披露するアルバムのコンセプトとストーリーに関するヒントを公開した。ニューアルバム「CURIOUS」に対するファンの想像力を刺激し、より一層期待を高めているUNISは、8月6日にカムバックする。デビューアルバム「WE UNIS」を発売してから約5ヶ月ぶりとなる今回のアルバムで、彼女たちが新たに披露する音楽に注目が集まっている。UNISは、1stシングル「CURIOUS」で2024年も活発な活動を繰り広げる予定だ。