両岸郷は、保存料や化学調味料などを使わず、食材の美味しさと調理方法にこだわった本格肉まん専門店「玲玲香包」をフレスポ春日井にオープンし、新メニュードリンクとして「紅柚緑茶(ピンクグレープフルーツ緑茶)」を2024年7月16日より、夏季限定で販売中です。

玲玲香包「紅柚緑茶」

発売日 : 2024年7月16日

価格 : 600円(税込)

両岸郷は、保存料や化学調味料などを使わず、食材の美味しさと調理方法にこだわった本格肉まん専門店「玲玲香包」をフレスポ春日井にオープンし、新メニュードリンクとして「紅柚緑茶(ピンクグレープフルーツ緑茶)」を2024年7月16日より、夏季限定で販売中!

■商品の特徴

*紅柚緑茶(ピンクグレープフルーツ緑茶)

さわやかな香りと爽快な味わいがあなたを包み込む。

紅柚緑茶(ピンクグレープフルーツ緑茶)は、ジューシーなピンクグレープフルーツと日本人に馴染み深い緑茶が絶妙に調和した、贅沢なひとときをお届けする一杯です。

一口飲むと、口の中に広がる甘酸っぱいピンクグレープフルーツのフレッシュな香り。

そして、心地よい渋みと豊かな味わいの緑茶が、あなたの味覚をくすぐります。

疲れた日常の中で、この一杯がもたらすリフレッシュ感はまさに格別です。

玲玲香包がおすすめする楽しみ方は、肉まんと紅柚緑茶を一緒に召し上がっていただくこと。

「旨味」と「爽快感」の新しい組み合わせが、日本の新しい夏の風物詩の始まりとなることでしょう。

※期間限定メニューのため、売り切れ次第終了となります

■店舗概要

店舗名 : 玲玲香包

開店日 : 2024年5月18日(土)

所在地 : 〒486-0952 愛知県春日井市追進町2-1-5 フレスポ春日井 1階

営業時間: 10:30〜18:00 ※売り切れ次第終了

定休日 : 水曜日

URL :

https://lingling-xiangbao.com/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピンクグレープフルーツと緑茶の究極コラボ!玲玲香包「紅柚緑茶」 appeared first on Dtimes.