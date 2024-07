こだわりの結婚式を挙げたいカップル向け！シュシュ プロフィールムービー「couture」

シュシュは、こだわりの結婚式を挙げたいカップル向けに、様々なカスタマイズが可能なプロフィールムービー「couture(クチュール)」を2024年7月4日より販売中です。

シュシュ プロフィールムービー「couture」

提供開始日: 2024年7月4日

料金 : 基本価格 39,800円(税抜) 43,780円(税込)

詳細URL :https://chou-chou.tv/profile/275/

【特徴】

・カスタマイズ可能で自由度が高いデザイン

「couture」では、8色のカラー、5種類のテクスチャ、5種のフィルターから選べ、自分たちの好みにピッタリ合うムービーを作成できます。

・海外雑誌風の洗練されたビジュアル

キーとなる写真をアーチ型にトリミングすることで、洗練されたデザインのムービーを提供します。

・豊富なオプションでさらにオリジナリティを追及

写真追加やBGMのカスタマイズが可能で、制作期間は通常約3週間。

お急ぎの場合は特急料金での対応もあります。

【写真の選び方】

新郎、新婦、おふたりパートそれぞれの冒頭や、ファーストカット、ラストカットに表示する写真は前撮り時のお写真を推奨しますが、前撮り写真が無くても、お二人のお気に入りの写真を入れたら、おしゃれに仕上がるように制作。

過去のお写真を入れていくパートでは、おふたりの成長がわかるように、幼少時代から学生時代、現在に至るまでのお写真を年齢ごとに、まんべんなく使用することをお勧めします。

