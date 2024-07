「龍が如く８」や「ペルソナ３ リロード」がセール中！「セガ サマーセール」、8月14日（水）まで開催中!!

セガのDL版家庭用ゲームタイトルがお得になる「セガ さくらんぼセール」が開催中だ。セール期間は2024年8月14日(水)まで。

セガのPlayStationStoreおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation5/PlayStation4/Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ サマーセール」が開催中だ。





再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG「龍が如く8」、桐生一馬の視点から、「龍が如く6 命の詩。」以降の空白の物語を描く「龍が如く7外伝 名を消した男」がどちらも40%オフで、セールに登場する。





ほかにも、大人気のマリオとソニックが“東京2020オリンピック”を舞台に競演する「マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック」や、世界的アクションパズルゲームの「ぷよぷよ」と「テトリス」頂上決戦が展開する「ぷよぷよテトリス2」などがラインアップされている。





またアトラスから、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした「ペルソナ3 リロード」や、戦術で魅せるシミュレーションRPG「ペルソナ5 タクティカ」などもセール対象タイトルとなっている。





セール対象タイトルや割引率については特設サイトを確認しよう。

なお、セール終了日は2024年8月14日(水)までとなっているのでお見逃しなく。





※一部タイトルのセール終了日は2024年7月31日(水)まで。

【セールタイトル紹介】

PS5/PS4「龍が如く8」

(C)SEGA

PS5/PS4「龍が如く7外伝 名を消した男」

(C)SEGA

Nintendo Switch「マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック スペシャルプライス」

TM IOC/TOKYO2020/USOPC 36USC220506. (C) 2021 IOC. All rights reserved. (C) NINTENDO. (C)SEGA.

PS5/PS4/Nintendo Switch「ぷよぷよテトリス2」

(C)SEGA

Tetris & (C) 1985~2024 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

PS5/PS4「ペルソナ3 リロード」

(C)ATLUS. (C)SEGA.





★ストアごとに開始時期や価格が異なる場合あり。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、購入時に要確認。