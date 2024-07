【東京マルイ再販情報:7月17日分】

東京マルイは7月17日、BBエアーリボルバー「パイソンPPCカスタム 6インチ ブラックモデル」(5,478円)と「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ シルバー【エアーリボルバー プロ】」(15,180円)に加え、ガスブローバック「V10 ウルトラコンパクト ブラック」(20,680円)を再販した。

「パイソンPPCカスタム 6インチ ブラックモデル」は、アメリカのFBIがハンドガントレーニング用に採用したシューティングコース「PPC(プラクティカル・ピストル・コース)」でのシューティングマッチ用にカスタムされた「パイソンPPCカスタム」の6インチモデルを、対象年齢10歳以上用として再現したもの。大型のフロント/リアサイトや極太なブルバレル、バレル上部のウェイトなど、PPCカスタムらしい外観が魅力となっている。

「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ シルバー【エアーリボルバー プロ】」は、4.75インチバレルを採用した、SAA.45の2ndジェネレーションモデルを、対象年齢10歳以上用として再現したもの。金属パーツを使用することで剛性を高めている他、BB弾をセットしたカートリッジを、ハーフコック状態で1発ずつシリンダーにセットする特徴的な操作も楽しめる。

「V10 ウルトラコンパクト ブラック」は、サブコンパクトサイズのカスタム・ガバメントより「V10 ウルトラコンパクト」を、対象年齢18歳以上用としてガスブローバックガンとして再現したもの。Vポートや表面仕上げの違いなど、「V10 ウルトラコンパクト」の特徴を余すことなく再現している。さらに、別売りの「マイクロプロサイト」も装着できる。

「パイソンPPCカスタム 6インチ ブラックモデル」詳細

「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ シルバー【エアーリボルバー プロ】」詳細

「V10 ウルトラコンパクト ブラック」詳細

価格:5,478円 全長:294mm 銃身長:135mm 重量:443g(空のカートリッジをセットした場合) 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:無し(手動) 装弾数:6発価格:15,180円 全長:266mm 銃身長:70mm 重量:434g(空のカートリッジをセットした場合) 弾丸:6mm BB(0.12~0.2g) 動力源:無し(手動) 装弾数:6発価格:20,680円 全長:180mm 銃身長:74mm 重量:709g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:22+1発(1発は本体に装填した場合)

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.