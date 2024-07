3千円台〜1万円超えも！ スイーツのプロが選ぶ、この夏食べたい高級パフェ10選

お菓子の歴史研究家・猫井登さんが厳選する、絶品の高級パフェが食べられるお店を10軒紹介します。

フランス語で「完全な」を意味する「パルフェ(parfait)」が語源になっていると言われる「パフェ」は、特別な日に食べるのに最適な完全体スイーツ。そんな背景もあって、巷では旬素材や高級食材を使用したラグジュアリーなパフェを提供するお店が増えています。そこで今回は、連載「THEご褒美スイーツ」でおなじみ、お菓子の歴史研究家の猫井登さんに、この夏におすすめの、高級パフェが食べられるお店を教えてもらいました。期間限定メニューも多いので、提供期間のチェックもお忘れなく!

教えてくれる人

猫井登

1960年京都生まれ。 早稲田大学法学部卒業後、大手銀行に勤務。 退職後、服部栄養専門学校調理科で学び、調理免許取得。ル・コルドン・ブルー代官山校にて、菓子ディプロム取得。フランスエコール・リッツ・エスコフィエ等で製菓を学ぶ。著書に「お菓子の由来物語」(幻冬舎ルネッサンス刊)、「おいしさの秘密がわかる スイーツ断面図鑑」(朝日新聞出版刊)がある。

お菓子の歴史研究家が厳選! 特別な日に食べたい高級パフェ10選

1. 「アマン京都」(京都・鷹峯)の「庭パフェ」12,000円

「庭パフェ」 写真:お店から

猫井さん

「庭パフェ」は、京都・宇治のオーガニック抹茶と、香り高い京都産ほうじ茶を贅沢に使用し、アマン京都の森の庭を模したパフェです。アマン京都オリジナルのオーガニックコーヒー、紅茶またはハーブティー、オーガニック抹茶のパウンドケーキのお土産付きの豪華版! 個数限定・完全予約制。提供期間は7月31日まで。

2. 「ザ・ラウンジ by アマン」(東京・大手町)の「ピーチパルフェ」4,900円

「ピーチパルフェ」 出典:senac253さん

猫井さん

「アマン東京」では、7月31日までの限定で桃のパフェを提供中です。旬の桃のコンポートをクリーミーなディプロマットクリーム、ロゼシャンパンのジュレ、ラズベリーソースで優しく包み込み、さらに桃のソルベとホワイトチョコレートクリームを。青紫蘇のグラニテで和風のエッセンスを加えた奥深い逸品です。

3. 「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」(東京・等々力)の「パルフェビジュー®︎ トロピカルフルーツ」6,380円

「パルフェビジュー®︎ トロピカルフルーツ」 写真:お店から

猫井さん

フルーツ、ソルベ、ジェラート……すべてが秀逸な味わいの「パルフェビジュー®︎」シリーズ。季節ごとに異なるパフェが登場しますが、7月21日まで提供の「パルフェビジュー®︎トロピカルフルーツ」は、パイナップルヨーグルトソルベ、エスニックショコラジェラートを軸に、爽やかなハーブの香りや味わいをアクセントにして構成された、夏を感じる、まさに宝石のようなパフェです。

4. 「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」(東京・銀座)の「宮崎県産“太陽のタマゴ”のマンゴースペシャルパフェ」4,000円

「宮崎県産“太陽のタマゴ”のマンゴースペシャルパフェ」 写真:お店から

猫井さん

7月31日まで、2024『真夏のパフェフェア』第1弾が開催されており、特におすすめは「宮崎県産“太陽のタマゴ”のマンゴースペシャルパフェ」です! 宮崎の太陽をいっぱいに浴び、完熟の状態で収穫されたマンゴーの豊潤で強い香りとトロピカルで濃厚な甘みを楽しめます。

5. 「バーラウンジ 夜間飛行」(神奈川・川崎)の「静岡クラウンメロンのパフェ」4,200円

「静岡クラウンメロンのパフェ」※One Harmony会員料金3,780円 写真:お店から

猫井さん

マスクメロンの中でも最高峰とされる、上品な香りとジューシーな果汁が味わえる「静岡産クラウンメロン」を使った贅沢なパフェです。ホテル特製バニラクリームやクッキークランブルなどを使った12層は圧巻。8月31日までの期間限定、季節食材につき無くなり次第終了です。

6. パレスホテル東京 ロビーラウンジ「ザ パレス ラウンジ」(東京・大手町)の「桃パフェ」3,500円(単品)

「桃パフェ」 写真:お店から

猫井さん

ゆったりとした時間を楽しめるラウンジで、時季ごとの最良の桃をたっぷりと使用した「桃パフェ」を楽しむことができます。上に飾られたラングドシャは、お濠の白鳥をイメージしたもの。コーヒーまたは紅茶付きは4,900円、提供期間は8月31日までです。

7. 「東京ステーションホテル ロビーラウンジ」(東京駅)の「メロンパフェ」4,100円(単品)

「メロンパフェ」(写真中央) 写真:お店から

猫井さん

フレッシュメロンやソルベなどがバランスよくトッピングされ、レモンとライムのジュレやレモンクランブルなどが美しい層を構成する「メロンパフェ」。柑橘系の爽やかな香りと味わいが、豊潤でとろけるようなメロンの甘さを引き立たせています。

8. 「bar&chocolate CACAOTAIL」(東京・門前仲町)の「カカオパフェ」3,380円

「カカオパフェ」 写真:お店から

猫井さん

こちらのお店は、お酒とチョコレートのペアリングやチョコレートのモクテルなどを楽しむことができるチョコレートサロン&バー。「カカオパフェ」は、カカオの果肉、カカオ豆、チョコレートまですべて味わえるall about CACAOなパフェ。チョコレートマニアに是非味わってほしいパフェです。

9. 「BENOIT NIHANT GINZA(ブノワ ニアン)」(東京・銀座)の「ショコラパフェ」4,000円(ドリンクセット)

「ショコラパフェ」 出典:みるみんくさん

猫井さん

カカオ職人であるブノワ・ニアン氏が世界のカカオ農園を旅して出合った最高品質のカカオだけを使い、シングルオリジンにこだわったビーントゥーショコラを手掛ける、ベルギーのチョコレートブランド。「ブノワ・ニアン 銀座」は日本初の旗艦店であり、地下にカウンター8席のみの隠れ家のようなカフェ(予約制)を併設。産地別カカオのアイスクリームやカカオニブ、希少なカカオパルプのジュレなど、カカオ由来の素材を丸ごと使ったパフェを楽しめます。

10. 「ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ」(東京・竹芝)の「白桃パフェ」3,300円

「白桃パフェ」 写真:お店から

猫井さん

旬の桃を贅沢に使用し、フランボワーズソース、ローズマリー香る桃のジュレ、白桃コンポート、ヤオルトクリーム(ヨーグルト風味のクリーム)、白桃ムース、桃のソルベを美しく重ねたパフェ。ジューシーな桃の甘みとフランボワーズやヤオルトクリームの酸味が絶妙にマッチした華やかなパフェです。ドリンクセットは4,180円、同館内「ハドソン ラウンジ」でも提供、提供期間は8月31日まで。

※価格はサービス料別

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:猫井登、食べログマガジン編集部

