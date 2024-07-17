¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¤¬£³Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÉôºàÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¤Î¹çÊÛÀßÎ©¤Ø
¡¡¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿<4902.T>¤¬£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¡¢Ê£¹çµ¡¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥ê¥ó¥¿ー»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶ºàÎÁµÚ¤ÓÉôºàÄ´Ã£¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó£·£µ¡ó¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿£²£µ¡ó¤Î½Ð»ñ¤Ç£¹·î£³£°Æü¤ËÀßÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¡£¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÉý¹¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¶¯¸Ç¤Ê¶¡µëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó£·£µ¡ó¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿£²£µ¡ó¤Î½Ð»ñ¤Ç£¹·î£³£°Æü¤ËÀßÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¡£¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÉý¹¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¶¯¸Ç¤Ê¶¡µëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS