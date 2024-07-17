「全て」を1台に集約したAnkerのコレ。【Amazonプライムデー】でもはやお祭り価格に
Lifehacker 2024年7月16日掲載の記事を「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が転載した記事です。
セールのたびに私たちを笑顔にしてくれるAnker。今回迷わず購入したいのは、一台3役のAnker Power Bank （30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル）。
Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 (ブラック)
5,990円
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7/17（水）23:59までのAmazonプライムデーで25％オフの5000円以下に。USB急速充電器、モバイルバッテリー、USB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズで、ポケットに収まるほどコンパクト。
出かけ先での充電問題をまるっと解決してくれる優れた相棒になるはず！
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Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 15 シリーズ (グレイッシュブルー)
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Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック)
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