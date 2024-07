ENHYPEN、2ndアルバム『ROMANCE : UNTOLD』オリコンデイリーランキング1位＆初動ダブルミリオンの快挙

【その他の画像・動画を元記事で見る】

ENHYEPENが、カムバック5日でダブルミリオンセラー作品を生み出した。

7月17日、アルバム販売量集計サイトのハントチャートによると、ENHYPENの2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』が、16日基準で211万3,143枚売れたとのこと。これでENHYPENはデビュー後初めて、初動販売量(発売後1週間アルバム販売量)集計期間でダブルミリオンセラーの達成に成功した。

ENHYPENは着実に成長を続けており、1stスタジオアルバム『DIMENSION : DILEMMA』では初動販売量81万枚を記録。以後、3rdミニアルバム『MANIFESTO : DAY1』(124万枚/以下、ハントチャート初動基準)、4thミニアルバム『DARK BLOOD』(132万枚)、5thミニアルバム『ORANGE BLOOD』(187万枚)を経たのち、『ROMANCE : UNTOLD』で一気に200万枚を売り、キャリアハイを獲得した。

『ROMANCE : UNTOLD』は、日本発売初日にも10万4,228枚のセールスを誇り、7月15日付オリコンデイリーアルバムランキング1位を記録。ENHYPENはこれまで韓国と日本で発売した計10枚のアルバムで、すべてオリコンデイリーアルバムランキングの1位を獲得している。

『ROMANCE : UNTOLD』には、自分をより良い人にしてくれる“君”に忠誠を捧げる少年のストーリーが盛り込まれている。タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」は、君が許すならなんでもしてあげたい少年の心をロマンスファンタジーで解きほぐした、ポップジャンルのナンバーだ。

なお、ENHYPENは7月18日にMnet『Mカウントダウン』に出演し、「XO (Only If You Say Yes)」で劇的に甘いセレナーデを披露する。

リリース情報

2024.07.16 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD』

※韓国発売日:7月12日

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/