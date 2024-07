ATEEZのSEONG HWA、祖父が死去…ワールドツアーのオークランド公演には参加予定

ATEEZのSEONG HWAの祖父が死去した。16日、所属事務所のKQエンターテインメントは「SEONG HWAの祖父が15日に亡くなった。故人のご冥福をお祈りし、SEONG HWAに温かい慰めと励ましをお願いしたい」と明かした。続けて「彼は当社との十分な話し合いの末、家族や親戚と故人を偲んだ後、スケジュールに復帰する予定だ。これに伴い、17日(米現地時間)に行われる『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER IN OAKLAND』のサウンドチェック(リハーサル)には不参加となる予定だが、本公演のスケジュールには参加する見通しだ」と伝えた。

最後に「ファンの皆さまのご理解をお願いするとともに、ご遺族の皆さまに心よりお見舞い申し上げる」と付け加えた。ATEEZは現在、ワールドツアー「TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER」を展開中だ。また、8月には日本ファンミーティング「ATINY'S VOYAGE:FROM A TO Z IN JAPAN」を開催する。そして昨日(16日)、日本4thシングル「Birthday」を10月2日に発売することも発表された。