ポケモンはAndroid/iOS用睡眠ゲームアプリ「ポケモンスリープ」が7月20日にリリース1周年を迎えることを記念して、プレイデータの概要を公開した。

今回のプレイデータは7カ国を対象としており、計測したプレイデータは5億回以上だという。アクティブユーザーは2023年7月のリリースから1年間プレイを継続しているユーザーが6割としている。

また、リリース7カ国中、日本の睡眠時間の平均は最下位の6時間38分となった。日本においては寝付きまでの時間と気温に相関性があり、気温が上がるほど入眠までに時間がかかる傾向にあるという。なお睡眠時間は「ねむる」を押した時刻ではなく、睡眠が計測された時間を対象としている。

