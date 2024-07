阿部真央が、ニューアルバム『NOW』の発売に先駆けてデジタルシングル「Hands and Dance」をサプライズリリースした。同曲は、7月2日に生配信され多くの視聴者を集めた<Abe Mao YouTube Live>内で初披露された新曲。YouTube Liveでは演奏前に、「人の心の中には誰しも光と影が当然のようにあって、白と黒もある。上がったり下がったりすることが実は普通で。私たちはなんとなく、落ち込んだり、気分が下がっちゃってる状態を良しとしないみたいなところがあるけど、そんなことはなくて。上がったものが下がって、また上がる、その繰り返しで全ては進んでいるよね?っていう。ただ上がって下がって、正常に前に進んでいるんだよってことを分かっていれば、安心できるし、大丈夫。そういう歌です。“Hands and Dance”、手を取り合って踊るという意味ですが、自分の中の光と影や、白と黒、明るい部分と暗い部分がちゃんとお互いを認めて、それぞれいるよねって手を取り合って踊るくらいの気持ちでいれたほうが何も問題起きませんよね?っていう、そういう気持ちを込めました。」と、曲に込めた思いを語っていた。

ニューアルバム『NOW』



2024年8月7日(水)リリース予約:https://abemao.lnk.to/NOW_CDCD+Blu-ray(PCCA-06305/税込5,500円)CD only(PCCA-06306/税込3,300円)・CD収録内容M1. Hands and DanceM2. Somebody Else NowM3. Keep Your Fire BurningM4. EverydayM5. MaybeM6. Go Away From YouM7. 進むためにM8. I‘ve Got the PowerM9. またどこかで会えたらM10. Somebody Else Now -Acoustic ver.-・Blu-ray収録内容:『NOW』アルバムメイキング『Acoustic Live Tour “I've Got the Power”』2023.10.27 東京・Spotify O-EASTライブ映像1. じゃあ、何故2. 貴方の恋人になりたいのです3. どうしますか、あなたなら4. Believe in yourself5. boyfriend6. 15の言葉7. 未だ8. コトバ9. 嘘つき10. いつの日も11. Don’t leave me12. Sailing13. I’ve Got the Power14. 傘15. I Never Knew16. I wanna see you17. ロンリーCD+Blu-ray封入特典:ストリーミングQRコード(NeSTREAM LIVE)※NeSTREAM LIVEでは、Blu-ray本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単に、ストリーミング再生にてご視聴いただけます。※視聴期限:2024年8月6日(火)〜2027年8月5日(木)【ショップ別オリジナル特典】Amazon.co.jp:メガジャケ楽天ブックス:アクリルキーホルダーセブンネットショッピング: トートバッグタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:A4クリアファイル(TOWER ver.)全国HMV/HMV&BOOKS online:A4クリアファイル(HMV ver.)