花冷え。の約2か月に及ぶ北米・ヨーロッパツアーが無事終了となったが、各国で花冷え。旋風が巻き起こっている。2023年につづき2度目の開催となった北米・ヨーロッパツアーは、アメリカ・カナダヘッドライナーを11公演、ヨーロッパではヘッドライナーを6公演に加え、英<Download Festival>をはじめ、独<Rock im Park><Rock am Ring>を始めとした10カ国11のフェスに出演し、ヘッドライナー公演ではSOLD OUTが相次ぐ状況となった。

花冷え。海外ライブ

<Hanabie.Official Lollapalooza Aftershow>8月3日(土)Reggins Rock Club、IL<Lollapalooza 2024>8月4日(日)Grant Park, Chicago<JINJER NORTH AMERICA 2024>9月20日(金) Sayreville,NJ -Starland Ballroom9月22日(日) McKees Rocks, PA -Roxian Theatre9月23日(月) Toronto, ON -Danforth Music Hall9月24日(火) Montreal, QC -MTELUS9月26日(木) Harrisburg, PA -Harrisburg Midtown Arts Center9月27日(金) Baltimore, MD -Baltimore Soundstage10月1日(火) Charlotte, NC -The Fillmore Charlotte10月2日(水) Atlanta, GA -Buckhead Theatre10月3日(木) Lake Buena Vista, FL -House of Blues10月4日(金) North Myrtle Beach, SC -House of Blues10月6日(日) Houston, TX -House of Blues10月7日(月) San Antonio, TX -The Aztec Theater10月9日(水) Denver, CO -Ogden Theatre10月11日(金) Las Vegas, NV -House of Blues<METAL INJECTION FEST 2024>9月21日(土)〜9月22日(日) The Brooklyn Monarch, NY<MAYHEM>10月12日(土) GLEN HELEN AMPHITHEATER ,CA<Hanabie.Aus Tour 2024>11月8日(金) The Triffid, Brisbane11月10日(日) Liberty Hall, Sydney11月12日(火) 170 Russell, Melbourne11月13日(水) The Gov, Adelaide