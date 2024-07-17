花冷え。の約2か月に及ぶ北米・ヨーロッパツアーが無事終了となったが、各国で花冷え。旋風が巻き起こっている。

2023年につづき2度目の開催となった北米・ヨーロッパツアーは、アメリカ・カナダヘッドライナーを11公演、ヨーロッパではヘッドライナーを6公演に加え、英＜Download Festival＞をはじめ、独＜Rock im Park＞＜Rock am Ring＞を始めとした10カ国11のフェスに出演し、ヘッドライナー公演ではSOLD OUTが相次ぐ状況となった。






ハンブルク公演

8月4日にはアメリカ・シカゴで開催される＜Lollapalooza 2024＞のメインステージでのパフォーマンスが決定している。＜Lollapalooza＞のメインステージに日本人アーティストが出演するのは14年ぶりで、日本人女性アーティストとして初のことだ。8月17日には＜SUMMER SONIC 2024＞、8月25日には＜WILD BUNCH FEST.2024＞へ出演し、9月からは＜JINJER NORTH AMERICA 2024＞ツアーの為再び渡米、11月にはオーストラリアツアーに突入する。

配信シングル

最新曲「GIRL'S TALK」配信中
https://hanabie.lnk.to/GIRLS_TALK

配信シングル「O・TA・KUラブリー伝説」配信中
https://hanabie.lnk.to/OTAKU

配信シングル「Believer -cover」配信中
https://hanabie.lnk.to/Believer

メジャーデビューアルバム『来世は偉人！』

配信＆発売中
初回生産限定盤 \4,400（tax in）
通常盤 \3,000（tax in）
CD SHOP：https://hanabie.lnk.to/raisewaijin_limited
DL&STREAMING：https://hanabie.lnk.to/reborn_superstar

花冷え。国内ライブ

SUMMER SONIC 2024
8月17日（土）大阪 万博記念公園

WILD BUNCH FEST.2024
8月25日（日）山口きらら博記念公園

TRUST RECORDS presents.PUNK IN SUMMER 2024
8月30日（金）名古屋Diamond Hall / SPADE BOX / Shangri-la / Live&Lounge Vio

打首獄門同好会 pre.20！+39！=59！ TOUR
10月20日（日）HIROSHIMA CLUB QUATTRO

花冷え。pre.春の大解放祭 2025
2025年5月31日（土）KT Zepp Yokohama

花冷え。海外ライブ

＜Hanabie.Official Lollapalooza Aftershow＞
8月3日（土）Reggins Rock Club、IL

＜Lollapalooza 2024＞
8月4日（日）Grant Park, Chicago

＜JINJER NORTH AMERICA 2024＞
9月20日（金）　Sayreville,NJ -Starland Ballroom
9月22日（日）　McKees Rocks, PA -Roxian Theatre
9月23日（月）　Toronto, ON -Danforth Music Hall
9月24日（火）　Montreal, QC -MTELUS
9月26日（木）　Harrisburg, PA -Harrisburg Midtown Arts Center
9月27日（金）　Baltimore, MD -Baltimore Soundstage
10月1日（火）　Charlotte, NC -The Fillmore Charlotte
10月2日（水）　Atlanta, GA -Buckhead Theatre
10月3日（木）　Lake Buena Vista, FL -House of Blues
10月4日（金）　North Myrtle Beach, SC -House of Blues
10月6日（日）　Houston, TX -House of Blues
10月7日（月）　San Antonio, TX -The Aztec Theater
10月9日（水）　Denver, CO -Ogden Theatre
10月11日（金）　Las Vegas, NV -House of Blues

＜METAL INJECTION FEST 2024＞
9月21日（土）〜9月22日（日）　The Brooklyn Monarch, NY

＜MAYHEM＞
10月12日（土）　GLEN HELEN AMPHITHEATER ,CA

＜Hanabie.Aus Tour 2024＞
11月8日（金）　 The Triffid, Brisbane
11月10日（日）　 Liberty Hall, Sydney
11月12日（火）　 170 Russell, Melbourne
11月13日（水）　 The Gov, Adelaide

◆花冷え。オフィシャルサイト