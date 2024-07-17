Verbatimの録画用BD×100枚が3680円に。Amazonプライムデー
Amazonは、プライム会員限定の大型セール「Amazonプライムデー」を17日23時59分まで開催中。17日11時に編集部が確認したところ、Verbatim(バーベイタム)の1回録画用「BD-R 25GB 100枚パック(1-6倍速)」が通常6,280円のところ41% OFFの3,680円となっている。
Verbatimの1回録画用「BD-R DL 50GB 50枚パック(1-6倍速)」が通常8,980円のところ24% OFFの6,780円、「BD-R DL 50GB 20枚パック(1-6倍速)」が通常3,980円のところ15% OFFの3,383円、「BD-R DL 50GB 10枚パック(1-6倍速)」が通常2,279円のところ1,938円で販売されている。
また、Verbatimの繰り返し録画用「BD-RE 25GB 50枚+3枚パック(1-2倍速)」が通常3,180円のところ15% OFFの2,700円、1回録画用「BD-R XL 100GB 5枚パック(2-4倍速)」が通常2,481円のところ20% OFFの1,990円でセール中。
ほかにも、バッファロー、JVC、ロジテック、RiDATA製の一部BDメディアもセール価格で販売されている。※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください