スターバックス から店舗巡りがしたくなる、ビバレッジチケットやメッシュバッグがセットになったグッズが登場。7月17日(水)より、スターバックス公式オンラインストアで「Find Your STARBUCKS STORE SET」が販売中です。ぜひこのグッズを持ち歩いて、いろいろなスターバックスの店舗に足を運んでみてくださいね。スターバックス オンラインストア10周年を記念した企画が展開中

2024年で10周年を迎えた、スターバックスの公式オンラインストア。“いろんな楽しいが見つかる場所”をテーマに、10年間の感謝の気持ちを込めた4つの特別企画「MEET NEW FUN! @ONLINE STORE」が展開中です。第1弾には、歴代の人気タンブラー投票企画を実施。第2弾となる今回は、日本各地のお店を巡ってみたくなる「Find Your STARBUCKS STORE SET」が登場しました!「Find Your STARBUCKS STORE SET」の中身は?「Find Your STARBUCKS STORE SET」(税込4900円)に入っているのは、各地を象徴するお店をデザインしたビバレッジチケット、お店巡りにぴったりなメッシュエコバッグ、デジタルスターバックスカードの3つ。お店へのお出かけをイメージした、オリジナルデザインのパッケージに入って届けられます。ビバレッジチケットは、お店でドリンクと引き換えることが可能。カップ型のケースに、ビバレッジチケット(店内飲食700円、持ち帰り687円)が5枚入っていますよ。チケットには、青森や三重、沖縄などにある5つの特徴的なストアをデザイン。ラゲッジタグを思わせるビジュアルは、その店舗へお出かけしたくなりそうですね。爽やか感MAX!夏にぴったりなメッシュバッグ2022年にオンラインストアで販売されたメッシュエコバッグが、このたび復活。ネイビーカラーのバッグ本体にはサイレンロゴのネームが施されており、ホワイトのハンドルにはロゴが配されています。バッグ表側にはボトルが入るサイズのポケットがついているので、カフェ巡りに最適。さらにバッグ内側には、鍵など細かいものを入れるのに便利なポケットが付いているのもうれしいポイントです。使わないときは、内側のポケットにバッグ本体を折りたたんで収納して、コンパクトに持ち運ぶこともできますよ。お出かけが楽しくなるセットは必見!「Find Your STARBUCKS STORE SET」は、スターバックス公式オンラインストアで現在販売中。今年の夏はこのセットを持って、全国のスタバ店舗巡りを楽しんでみてはいかがでしょう。Find Your STARBUCKS STORE SET(税込4900円)セット内容・ビバレッジチケット 5枚(お店で引き換えできるドリンクチケット)・オリジナルメッシュエコバッグ・デジタルスターバックスカードスターバックス公式サイトhttps://www.starbucks.co.jp/onlinestore/参照元:スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 プレスリリース