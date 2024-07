明治は、TVアニメ「ONE PIECE」とコラボした「アーモンドチョコレート ONE PIECE」「マカダミアチョコレート ONE PIECE」「ガルボチョコパウチ ONE PIECE」「ガルボつぶ練り苺パウチ ONE PIECE」を7月23日から発売する。

今回、「アーモンドチョコレート」「マカダミアチョコレート」「ガルボ」が、TVアニメ放送25周年を迎え国内外で大人気のTVアニメ「ONE PIECE」とコラボしたパッケージで登場する。TVアニメ「ONE PIECE」は、放送開始25周年を記念して、特設サイトの開設や、25周年期間中のアニメ生配信などさまざまな情報発信が行われ、国内だけでなく世界中で盛り上がりを見せている。

今回のコラボのために特別に描き下ろされたイラストは「ルフィ」「ゾロ」「ナミ」「ウソップ」「サンジ」「チョッパー」「シャンクス」「ロー」「サボ」の9キャラクター。推しのキャラクターとともに商品を楽しめる。

同商品の発売を通じて、チョコレートのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。



「明治 ONE PIECEコラボコンプリートBOX」

コラボパッケージの「アーモンドチョコレートONE PIECE」2種、「マカダミアチョコレートONE PIECE」3種、「ガルボチョコパウチONE PIECE」2種、「ガルボつぶ練り苺パウチONE PIECE」2種、「オリジナルクリアファイル」1枚が入った「明治 ONE PIECEコラボコンプリートBOX」を、7月16日から数量限定でAmazon.co.jpで販売予約を開始した。

[小売価格]オープン価格

※明治 ONE PIECEコラボコンプリートBOXは4000円相当(税込)

[発売日]7月23日(火)

※明治 ONE PIECEコラボコンプリートBOXは7月16日からAmazon.co.jpで販売予約を開始

明治=https://www.meiji.co.jp