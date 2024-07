「大谷さんだぞ爆誕」

メジャーリーグベースボール(MLB)のロサンゼルス・ドジャース公式X(旧Twitter)アカウントは7月17日、投稿を更新。大谷翔平選手と妻・真美子さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。同アカウントは「Decoy is always with Shohei(デコイはいつも翔平と一緒だよ)」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも大谷選手と真美子さんのツーショットで、大谷選手はブラウンカラーのジャケット、真美子さんは白いオールインワンを着用しています。絵になるとてもすてきな夫婦ショットです。

過去には公式Instagramにも登場

また、2枚目では大谷選手のジャケットの裏地に注目が。愛犬の「デコピン」が大量にプリントされています。デザインとしておしゃれなだけでなく、“家族”思いな一面をのぞかせました。ファンからは「素敵な夫婦ですね!」「ハンサムカップル」「大谷さんだぞ爆誕」「このジャケット、まさに規定外」「まさかのデコピン」などのコメントが寄せられています。5月3日には、同球団の公式Instagramにも登場した大谷選手と真美子さん。この時は2人ともブラックカラーを基調としたコーディネートに身を包んでいます。今後も仲むつまじい姿を見せてほしいですね。(文:堀井 ユウ)