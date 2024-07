ASTRO ユンサナ、8月6日にソロデビュー！1stミニアルバム「DUSK」スケジュールポスターを公開

ASTROのユンサナが、ソロデビューのカウントダウンに突入した。彼は17日0時、fantagioの公式SNSを通じて1stミニアルバム「DUSK」のスケジュールポスターを公開し、8月6日に発売することを伝えた。「until the DUSK」というタイトルのスケジュールポスターによると、発売日まで「Dive into DUSK」「about DUSK #1」「about DUSK #2」「the beginning of the DUSK」「DUSK falls」「coming up to Dive」「at DUSK」「after the DUSK」「Dive Teaser」など、様々なコンテンツが順次公開される予定だ。

スケジュールポスターを通じて発売日が初めて公開され、ファンから熱い反響を得た。アルバムのタイトル「DUSK」とつながった、ユニークなコンテンツ名は、今回のアルバムに対する期待をさらに高めた。また、ほのかな光とともに彼の顔に漂う神秘的な雰囲気も、注目を集めた。これに先立って彼は、予告映像第1弾を通じてギャップのある魅力が際立つ「about to enter the DUSK」を公開し、期待を高めた。彼がソロデビューに先立って、どのようなコンテンツを準備したのか、関心が集まっている。「DUSK」は、ユンサナがデビュー8年にして初めてリリースするソロアルバムだ。同作には、黄昏の時期を経て、ソロアーティストとして本当の成長を成し遂げるという抱負が込められている。1stミニアルバム「DUSK」は8月6日午後6時、各音楽配信サイトを通じてをリリースされる。これに合わせてユンサナは、韓国と日本で単独公演を行う準備もしている。