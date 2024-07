「ザ・ボーイズ」初の実写スピンオフドラマ「ジェン・ブイ」シーズン2の撮影が開始されたようだ。公式X(旧Twitter)アカウントからは出演者を写した一枚の写真が公開されている。

シーズン2の撮影は2024年4月より開始される予定だったが、直前でメインキャストのひとりであるアンドレ役のチャンス・パードモが交通事故で帰らぬ人に。これに伴い撮影も延期となり、脚本の改稿作業が行われていた。

このたび「ジェン・ブイ」の公式Xアカウントからは、撮影現場にいるらしいマリー・モロー役ジャズ・シンクレアの写真が投稿された。撮影開始とは明言されていないものの、「授業中です」との投稿内容から製作が本格始動したとも捉えられそうだ。

Class is in session - GEN V (@genv)

「ジェン・ブイ」はヴォート社が運営するゴドルキン大学を舞台に、校内に潜む陰謀に迫る若きスーパーヒーロー候補生の姿を描いた作品。「ザ・ボーイズ」とも部分的にクロスオーバーしたことで話題となった。なお、亡くなったパードモの代役は立てられないことがだ。

