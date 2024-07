Amazonの大作スパイドラマ「シタデル」のイタリア版スピンオフ、「シタデル:ダイアナ(原題)」全6話のティザー映像が初公開された。2024年10月10日よりAmazon で配信開始となる。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)のルッソ兄弟が手がける「シタデル」は、スパイ組織“シタデル”が崩壊した後、一命を取り留めるも記憶を失ったスパイたちが再び集まり、陰謀を暴くため戦う物語。『エターナルズ』(2021)や「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)のリチャード・マッデン、『マトリックス レザレクションズ』(2021)のプリヤンカー・チョープラーが主演を務めた。2023年4月にシーズン1が配信後、すぐにシーズン2の製作が発表された。

そのスピンオフ第1弾「シタデル:ダイアナ」の舞台は、2030年のイタリア・ミラノ。8年前、スパイ組織「シタデル」は敵対組織「マンティコア」によって壊滅させられた。 それ以来、シタデルの潜入捜査官であるダイアナ・カヴァリエリ(デ・アンジェリス)は、二重スパイとしてマンティコア内に潜み、孤独な日々を送っている。彼女はついに逃げ道を見つけ、永遠に姿を消すチャンスを得るが、それを実現する唯一の方法は、マンティコア・イタリアの後継者であり、イタリア組織の首領エットーレ・ザニ(マウリツィオ・ロンバルディ)の息子、エド・ザニ(ロレンツォ・セルヴァシオ)を信頼することだった。



初映像では、ダイアナがシタデルにスカウトされ、マンティコアへの潜入任務を行うまでの経緯が描かれる。「君は不公正を許せない人間だから、組織に選ばれた。すべての戦争、爆撃、飢饉には、それを望んだシステムが存在する。我々はそのすべてと戦うために作られたんだ」と告げられ、「私はどうすればいい?」と返すダイアナ。「彼らに採用され、仲間の一員になれ。しかし君は我々の仲間のままだ」との指示を元に、危険な二重スパイが始まる。迫力満点の銃撃&爆発シーン、キレッキレなカーチェイス、スリリングなロープ降下シーンなど、本家同様に激しいアクションシーンが満載だ。

監督は、『母よ、』(2015)などで撮影監督を務めたアルナルド・カティナーリ。脚本はアレッサンドロ・ファッブリが、イリア・ベルナルディーニ、ジャンルカ・ベルナルディーニ、ラウラ・コレッラ、ジョルダーナ・マリと共同で執筆する。製作総指揮には、ショーランナーのジーナ・ガルディーニ、アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ、アンジェラ・ルッソ・オットストット、スコット・ネメス、デヴィッド・ワイルらが名を連ねている。

なお、初めからユニバース展開を目指している「シタデル」からは本作のほか、インド、スペイン、メキシコを舞台にしたスピンオフも進行中だ。

「シタデル:ダイアナ(原題)」は、2024年10月10日よりAmazon Prime Videoで米配信。

