今年20周年を迎える「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムが、26日よりZOZOTOWN限定で受注販売されることが決定した。「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」は2004年〜2008年にかけてゲームセンターやショッピングセンターで稼働し当時小学生を中心に爆発的な人気を博した、株式会社セガのキッズ向けのカードゲーム。今回販売するのは、当時連載していた漫画「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の作者である溝口涼子先生やイラストレーターのはまふぐさん、かしわぎつきこさんが本企画のために描き下ろしたイラストをデザインに使用した雑貨4型のほか、描き下ろしイラストでラブとベリーが着用し、当時カードゲームにも登場した衣装をイメージしたアパレルアイテムなど全10型。