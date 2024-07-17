Dynabook、持ち運びやすい13.3型モバイルノートPC「dynabook S6/X」
Dynabookは7月16日、持ち運びやすい13.3型モバイルノートPC「dynabook S6/X」を発表した。7月19日に発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は170,000円台半ば。カラーはプレミアムシルバー。
dynabook S6/X
dynabook S6/Xは、第13世代Intel Coreを搭載したスタンダードノートPC。軽さと性能のバランスを取った製品で、学生や新社会人など若者層の利用を想定している。CPUを高いパフォーマンスで動かす独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」に対応するほか、ボディが抗菌仕様であることも特徴。新たにWi-Fi 6Eも搭載した。
背面
機能面では使っていたPCからデータを簡単に移行できる「PC引越ナビ2」をはじめ、スマホ連携機能「dynabook スマホコネクション」や画面の色合いを調整できる「dynabook 色合い調整ユーティリティ」、オンラインコミュニケーションに役立つ「AIノイズキャンセラー」「ワンタッチマイクミュート」などを搭載。このほかMicrosoft Office Home & Business 2021および、Microsoft 365 Basic（1年間のサブスクリプションサービス）も付属する。
キーボード面
右側面
左側面
○dynabook S6/Xの主な仕様
OS：Windows 11 Home
CPU：Intel Core i5-1334U
メモリ：8GB
ストレージ：256GB PCIe SSD
グラフィックス：Iris Xe グラフィックス（CPU内蔵）
光学ドライブ：―
ディスプレイ：13.3型液晶（16：9、1,920×1,080ドット）
Webカメラ：約92万画素
通信：Wi-Fi 6E（IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.3、ギガビット有線LAN
インタフェース：USB 3.2（Gen1）Type-Aコネクタ×2、USB 3.2（Gen2）Type-Cコネクタ×1、HDMI出力×1、microSDスロット、マイク／ヘッドホン端子など
バッテリ駆動時間（JEITA 3.0）：約5時間（動画再生時）、約11.5時間（アイドル時）
本体サイズ／重さ：W305.9×D201.7×H15.95mm／1.21kg
dynabook S6/X
dynabook S6/Xは、第13世代Intel Coreを搭載したスタンダードノートPC。軽さと性能のバランスを取った製品で、学生や新社会人など若者層の利用を想定している。CPUを高いパフォーマンスで動かす独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」に対応するほか、ボディが抗菌仕様であることも特徴。新たにWi-Fi 6Eも搭載した。
機能面では使っていたPCからデータを簡単に移行できる「PC引越ナビ2」をはじめ、スマホ連携機能「dynabook スマホコネクション」や画面の色合いを調整できる「dynabook 色合い調整ユーティリティ」、オンラインコミュニケーションに役立つ「AIノイズキャンセラー」「ワンタッチマイクミュート」などを搭載。このほかMicrosoft Office Home & Business 2021および、Microsoft 365 Basic（1年間のサブスクリプションサービス）も付属する。
キーボード面
右側面
左側面
○dynabook S6/Xの主な仕様
OS：Windows 11 Home
CPU：Intel Core i5-1334U
メモリ：8GB
ストレージ：256GB PCIe SSD
グラフィックス：Iris Xe グラフィックス（CPU内蔵）
光学ドライブ：―
ディスプレイ：13.3型液晶（16：9、1,920×1,080ドット）
Webカメラ：約92万画素
通信：Wi-Fi 6E（IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.3、ギガビット有線LAN
インタフェース：USB 3.2（Gen1）Type-Aコネクタ×2、USB 3.2（Gen2）Type-Cコネクタ×1、HDMI出力×1、microSDスロット、マイク／ヘッドホン端子など
バッテリ駆動時間（JEITA 3.0）：約5時間（動画再生時）、約11.5時間（アイドル時）
本体サイズ／重さ：W305.9×D201.7×H15.95mm／1.21kg