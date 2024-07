グレン・ヒューズは、2010年にジョー・ボナマッサ(G)、デレク・シェリニアン(Key)、ジェイソン・ボーナム(Dr)と結成したブラック・カントリー・コミュニオンを自身最後のバンドにするつもりだという。さらには、80歳前にリタイアする計画を立てているそうだ。先月、ブラック・カントリー・コミュニオンの約7年ぶりの新作、通算5枚目のスタジオ・アルバムとなった『V』をリリースしたヒューズは、『Classic Rock』最新号のインタビューで、「恐らく、これが俺がやる最後のバンドになるってことを、みんなに知ってもらいたい」と話したという。「俺は、いまから作ろうとしている新作でソロ活動に没頭する。ブラック・カントリー・コミュニオンはマジで、俺にとってはブラザーたちによるバンドだ。この後、他のバンドにいる自分は想像できない」

