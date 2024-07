【KONAMI「サマーセール Part.2」】セール期間:7月17日~最長8月14日23時59分まで

コナミデジタルエンタテインメントは「ニンテンドーeショップ」、「PlayStation Store」、「コナミスタイル(KONAMI STYLE)」にてセール「サマーセール Part.2」を開催している。

「サマーセール Part.2」では同社の対象ダウンロードタイトルが最大82%オフの特別価格で販売する。

「ニンテンドーeショップ」では「ときめきメモリアル Girl‘sSide 1st Love for Nintendo Switch」、「ときめきメモリアル Girl’sSide 2nd Season for Nintendo Switch」、「ときめきメモリアル Girl‘sSide 3rd Story for Nintendo Switch」が初セールとなっており、20%オフの特別価格となっている。また「ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart」はゲーム本編と全てのダウンロードコンテンツが50%オフとなっている。

また、「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1」や「魂斗羅オペレーション ガルガ」などのタイトルもセール対象となっている。

