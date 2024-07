チェルシーMFエンソ・フェルナンデスが、自身のSNSアカウントに差別的な内容を含むチャントを歌っている映像を投稿したことを謝罪した。



チャントでは「やつらはフランスでプレイしているが、全員アンゴラ出身。あいつらはトランスジェンダーと寝るのが好き。母親はナイジェリア人、父親はカメルーン人。パスポートにはこう書いてある、フランス人」などと歌われており、これが問題となった。ちなみに前回のワールドカップでアルゼンチンがフランスに勝利して優勝したこと、フランス代表にはアフリカにルーツを持つ多くの選手が在籍していることが背景にある。





Chelsea & France defender Wesley Fofana on his Instagram story: "Football in 2024: uninhibited racism " pic.twitter.com/PDcXr8ONgM