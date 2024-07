BABYMONSTER¡¢ºÇ½ª¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ÏÂ¨´°Çä¡Ä»ëÌîÀ©¸ÂÀÊ¤È°ìÉô»ØÄêÀÊ¤âÄÉ²Ã¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó·èÄê¡ª

YGエンターテインメントの新人ガールズグループBABYMONSTER(ベイビーモンスター)の人気ぶりは、ベテランアイドル並みだ。

BABYMONSTERは8月10・11日の2日間、ソウル・慶熙大学校平和の殿堂で「[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THE RE]FINALE IN SEOUL」を開催する。

国内のファンと初めて対面するファンミーティングの場であるだけ、チケット争奪戦も非常に激しかった。

実際、前売り販売が始まるやいなや1次、2次ともにあっという間に完売。サプライズで公開した日程であるにもかかわらず、数多くの国内外のファンが集まり、その人気を体感させた。

チケットを手に入れることができなったファンの声に応えるため、YGは視野制限席と一部指定席のオープンを決定した。前売り販売は7月19日20時、インターパークチケットとチケットリンクを通じて行われる。

現在、7都市、12公演に達するデビュー初のファンミーティングツアーを行っているBABYMONSTER。ソウル公演が今回のツアーのフィナーレであるうえ、ファンとより身近にコミュニケーションをとれるコーナーも用意され、再び始まるチケット争奪戦も盛り上がるだろう。

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ、アヒョン)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。